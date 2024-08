2. Bundesliga: HSV und Hertha unentschieden

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie des zweiten Spieltags der 2. Bundesliga haben sich der Hamburger SV und Hertha BSC mit einem 1:1 unentschieden gespielt.

Der HSV war in der ersten Halbzeit klar besser, Ransford Königsdörffer besorgte in der 11. Minute den Führungstreffer. Danach gelang des dem HSV aber nicht, gegen eine schwache Hertha nachzusetzen, stattdessen machten die Berliner für den zweiten Durchgang ein paar strategisch kluge Auswechslungen. Berlins Jonjoe Kenny erzielte in der 86. Minute dann den hart erarbeiteten und schließlich doch verdienten Ausgleich.

Damit gibt es weiterhin kein Team, das an den ersten zwei Spieltagen zwei Siege vorzuweisen hat. Der HSV muss sich mit Platz vier begnügen, die Hertha ist auf Rang 14.



Foto: Volksparkstadion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts