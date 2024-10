2. Bundesliga: Köln lässt Ulm in Überzahl keine Chance

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln daheim gegen den SSV Ulm 1846 mit 2:0 gewonnen.

Der Absteiger präsentierte sich von Beginn an überlegen und ging früh in Führung: In der achten Minute brachte Hübers eine Maina-Ecke mit der Hacke im Tor unter.

In der 30. Minute wurde es noch bitterer für Ulm, weil Brandt als letzter Mann Lemperle abräumte und Glattrot gezeigt bekam.

Das brach den ohnehin überschaubaren Ulmer Offensivbemühungen komplett das Genick. Die Gäste bekamen von den Domstädtern zwar auch nicht viel Druck, waren von einem Treffer aber weit entfernt. Zur Pause führte die Struber-Elf zwar nur knapp, aber ungefährdet.

In Hälfte zwei zeichnete sich das gleiche Bild ab. Und diesmal münzte der Favorit das auch in Tore um: Waldschmidt bekam in der 47. Minute aus 20 Metern zu viel Platz und schlenzte die Kugel wunderbar in den linken Knick.

In der Folge bekamen die Geißböcke Lust auf Offensive, ließen zahlreiche gute Möglichkeiten aber liegen. Angesichts der Harmlosigkeit der Spatzen erschien dies jedoch wenig relevant. Letztlich brachte der Effzeh das Ergebnis entspannt über die Zeit.

Damit klettert Köln in der Tabelle vorerst auf Rang sieben, Ulm rutscht auf Platz 13 ab.

In den Parallelspielen der 2. Bundesliga schlug Nünrberg Münster mit 3:2 und Elversberg setzte sich mit 1:0 gegen Kaiserslautern durch.



Foto: Denis Huseinbasic (1. FC Köln) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts