2. Bundesliga: Köln schlägt Schalke – Platz 1

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln 1:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen und damit die Tabellenführung wieder übernommen.

Dabei erwischten die Königsblauen eigentlich den besseren Start, sie konnten aber trotzdem kaum gute Offensivaktionen herausspielen. Stattdessen gingen die Hausherren in der 43. Minute nach einem Abwehrfehler von Mehmet-Can Aydin in Führung, den Treffer erzielte Damion Downs. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste zwar zunehmend den Druck und gingen auch mehr Risiko ein, ihre Bemühungen waren aber bis zum Ende nicht von Erfolg gekrönt.

Köln hat nach dem Sieg in der Tabelle jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den HSV und Kaiserslautern, während Schalke auf den 14. Platz abrutscht. Für die Kölner geht es am Freitag in Magdeburg weiter, Schalke ist am kommenden Sonntag gegen Karlsruhe gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf 1:1, Karlsruher SC – Eintracht Braunschweig 0:2.



Foto: Marvin Schwäbe (1. FC Köln) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts