2. Bundesliga: Schalke feiert deutlichen Sieg gegen Braunschweig

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendbegegnung des ersten Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 mit 5:1 gegen die Eintracht aus Braunschweig gewonnen.

Die Königsblauen gingen bereits in der 9. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Tobias Mohr in Führung: Aus rund 18 Metern lupfte der Mittelfeldspieler den Ball ins Tor. In der 25. Minute erhöhte Moussa Sylla mit einem Rechtsschuss für die Hausherren. Kurz darauf gelang Braunschweigs Kevin Ehlers in der 33. Minute der Anschlusstreffer.

Nach dem Wiederanpfiff passierte zunächst wenig, die Gastgeber attackierten früh, die Braunschweiger suchten nach Lücken in der starken Defensive der Schalker. In der 73. Minute baute Kenan Karaman die Führung für den S04 durch seinen Treffer weiter aus. Anschließend gerieten die Niedersachsen so richtig in Straucheln: Erst traf Schalkes Moussa Sylla in der 82. Minute, nur eine Minute später erhöhte Karaman zum 5:1-Endstand.

Am nächsten Samstag fährt Schalke nach Nürnberg, Braunschweig empfängt am Sonntag Magdeburg.



Foto: Linienrichter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts