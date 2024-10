2. Bundesliga: Schalke verliert bei van Wonderens Debüt

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Am neunten Spieltag der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 beim Debüt des neuen Cheftrainers Kees van Wonderen 0:1 bei Hannover 96 verloren.

Die Hausherren konnten bereits in der vierten Minute durch einen Treffer von Fabian Kunze in Führung gehen. Auch danach waren sie das aktivere Team, erarbeiteten sich aber nur wenige Torchancen. Aber auch nach dem Seitenwechsel blieben die Angriffsbemühungen der Schalker lange harmlos. Die Schlussoffensive der Knappen kam zu spät, sodass es beim knappen Sieg des Gastgebers blieb.

Nach der Niederlage findet sich Schalke auf dem 14. Tabellenplatz wieder, während Hannover auf den fünften Rang vorrückt. Für die Niedersachsen geht es am kommenden Sonntag in Magdeburg weiter, für Schalke bereits am Samstag gegen Fürth.

