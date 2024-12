2. Bundesliga: Torhungrige Darmstädter zerlegen Kaiserslautern

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) – Am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadt 98 am Böllenfalltor gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 5:1 gewonnen.

Die Lilien erspielten sich direkt vom Start weg ein Übergewicht und kamen zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Nach Freistoß von Nürnberger köpfte Hornby etwa in der 21. Minute an die Querlatte.

In der 33. Minute machte es Corredor besser: Nach Halbfeldflanke von Lopez nickte der Franzose sicher ein. In der zweiten Minute der Nachspielzeit legte der 24-Jährige wiederum für Hornby auf und der traf ohne echte Gegenwehr in die linke Ecke. Damit musste sich die Anfang-Elf zum Pausenpfiff etwas überlegen.

In Hälfte zwei wirkten die Gäste auch wesentlich engagierter, agierten im entscheidenden Drittel aber zu harmlos. Stattdessen nutzte Marseiler in der 62. Minute einen Fehler von Krahl, der Corredors Schuss nur unzureichend abwehren konnte und schob locker ein.

Die endgültige Entscheidung erzielte in der 73. Minute Hornby, der nach Steilpass von Müller auf Marseiler die Quervorlage nur noch verwerten musste.

Der FCK gab sich dennoch nicht auf und betrieb in der 84. Minute Ergebniskosmetik: Hanslik nahm eine Robinson-Flanke zentral direkt ab und traf sehenswert unter die Latte.

Corredor stellte in der 88. Minute den alten Abstand aber wieder her, als der Angreifer mit einem feien Solo die komplette Gäste-Abwehr vernaschte und mit dem Außenrist ins linke Eck vollstreckte.

Damit bleibt Darmstadt in der extrem engen Tabelle zwar vorerst auf Rang zehn stehen, nähert sich aber bis auf zwei Zähler den Aufstiegsrängen an. Kaiserslautern rutscht hingegen auf Platz vier ab.



Foto: Andreas Müller (SV Darmstadt 98) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts