2. Charity-Flohmarkt im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg zugunsten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Glitzernde Red Carpet-Looks von Maren Gilzer. Trainingskleidung mit ‚Let ́s Dance‘-Schriftzug von Christian Polanc. Designer-High Heels von Verena Kerth. Prominente und Influencer plünderten ihre Kleiderschränke, um Outfits aus Fernsehshows, Kinderspielzeug aus YouTube Tutorials und aktuelle Must-haves beim 2. Charity-Flohmarkt im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg zu verkaufen. Mit dem Erlös von 4.200 Euro wird die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung unterstützt, welche sich für Kinder in Not engagiert.

Stars & Influencer verkauften persönlich ihre Schätze

Ihre Schränke durchstöbert hatten neben ‚Let ́s Dance‘-Star Christian Polanc, den Schauspielerinnen Katy Karrenbauer und Maren Gilzer, Youtuberin Hannah von ‚Die Spielzeugtester‘ (588k), Fußballer-Gattin Dana Diekmeier, Radio-Moderatorin Alicia Alvarez, Choreograf Emil Kusmirek, die Influencerinnen Leni Summer (362k), Svenja Theißen (28k), Patricia Gienk (36k) sowie Bianca und Briana Thome (39k). Allein das Schuh-Angebot von Verena Kerth war so umfangreich, dass sie von Sänger Marc Terenzi beim Verkauf in Norddeutschlands elegantester Shopping Mall unterstützt wurde. Ob luftige Sommerkleidchen, hochwertige Abendroben, bequeme Oberteile, edle Taschen, Kuscheltiere – die Auswahl an Second-Hand-Stücken aus Promibesitz war riesig.

Verlängerung mit Kunst- und Kinderflohmarkt

Nach dem erfolgreichen Promi- und Influencer-Flohmarkt im Vorjahr stellte das Alstertal- Einkaufszentrum wieder die gesamte Infrastruktur für den guten Zweck zur Verfügung. Zusätzlich wurde die Charity-Aktion um zwei weitere Tage mit einem Kunst- und einem Kinder-Flohmarkt erweitert.

Trödel-TV-Star Sükrü Pelivan

Highlight des Kunst-Flohmarktes war Trödel-TV-Star Sükrü Pelivan. Der aus Fernsehformaten wie ‚Die Superhändler‘ oder ‚Der Trödeltrupp‘ bekannte Verkaufsprofi war im AEZ zu Gast, um Gesammeltes, Raritäten oder Fundstücke aus Keller und Garage zu schätzen. Besucherinnen und Besucher konnten ihre Kostbarkeiten wahlweise direkt mitbringen oder ein Foto davon. Autogrammwünsche erfüllte er natürlich ebenfalls gern.

Spielzeug und Kindermode

Schönes für kleine Mädchen und Jungen brachten bereits einige Influencerinnen mit. Zweifach-Mama Svenja Theißen hatte zwei Taschen prall gefüllt mit hochwertigen Kids Brands, die nur in ihren Insta-Stories bei @mrs.tollpatschig getragen wurden. Content Creatorin Patricia Gienk trennte sich von einigen der bezaubernden Mama-Tochter-Looks, die auf ihrem Kanal @aboutpatricia regelmäßig Follower begeistern. Alle Styles doppelt fanden Fans am Flohmarktstand von Bianca und Briana Thome, die als Duo @BMagic321 natürlich im Partner-Look kamen. Die 12jährige Youtuberin Hannah verkaufte Kuscheltiere, Spiele und ihren beliebten rosa Cat Hoodie aus ihrem Shop.

Abendroben und Mode Must-haves für besondere Anlässe

Mit kompletten Looks – von der Clutch über Gürtel bis zum Ring – machte TV-Liebling Maren Gilzer ihre weiblichen Fans glücklich. Das ehemalige Model trennte sich umzugsbedingt von vielen figurbetonenden Designerkleidern. „Ich ziehe jetzt aus der Millionen-Metropole Berlin in ein hessisches 800-Seelen Dorf. Dort gibt es weniger rote Teppiche, wo ich meine Ball- und Cocktailkleider ausführen kann.“ Unzählige Mode Must- haves, wunderschöne Pailletten-Kleider und Beauty-Boxen hatte Fashion- & Beauty- Influencerin Leni Summer für den Flohmarkt aussortiert: „Was könnte schöner sein, als gleichzeitig meine Fans glücklich zu machen und damit Kindern zu helfen.“

Von elegant bis sportlich

Ein schwarzer Männer-Catsuit mit transparentem V-Ausschnitt war der Hingucker am Floh- Markt-Stand von Emil Kusmirek. Der Tanzprofi trug diesen bei seinem Red Carpet-Auftritt anlässlich der aktuellen ‚Cirque du Soleil‘-Premiere. „

Erlös unterstützt die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Der Charity-Flohmarkt fand zum 2. Mal zugunsten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung statt, die deutschlandweit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Not unterstützt – darunter beispielsweise Projekte, die die Chancengleichheit von benachteiligten Kindern verbessern oder sich um Jugendliche kümmern, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind.

Selfie-Point & Styling-Lounge

Ludmila Brendel, Center Managerin des Alstertal-Einkaufszentrums Hamburg: „Unter dem Motto ‚Fashion nachhaltig kaufen, Stars treffen und Gutes tun‘ wollten wir unser Engagement nicht nur fortsetzen, sondern sogar noch erweitern. Daher fand unser Charity-Flohmarkt an drei hintereinander folgenden Tagen statt. An jedem Tag mit einem anderen Schwerpunkt. Für jede Altersgruppe hatten wir uns ein besonderes Programm einfallen lassen. Falls man beim Stöbern nicht fündig wurde, lohnte es sich dennoch vorbeizukommen, um das Entertainment zu genießen. Als Center mit Herz sind wir für die gesamte Familie ein Erlebnisort.“

Zu den Unterstützern zählten ebenfalls die Hair- und Make up-Stylisten von CATWALK. Die Beauty-Profis, die regelmäßig Stars für Fernsehauftritte verschönern, schminkten in einer Beauty Lounge am Promi- und Influencer-Flohmarkt-Tag auch kostenlos vorbeischauende Besucherinnen. Am Selfie-Spin konnte der stylishe neue Look – und das eine oder andere neu geshoppte Piece – sofort in Szene gesetzt werden.

Das moderne Airport Plaza Hotel, welches in unmittelbarer Nähe zum Flughafen im Business-Areal von Norderstedt gelegen ist, sorgte für die hervorragende Unterbringung der anreisenden Prominenten und Influencer. Neben elegant designten Zimmern verfügt das Hotel über einen weiträumigen Fitness- und Wellnessbereich sowie eine spektakuläre Sky Bar mit unvergleichlichem Blick auf die Start- und Landebahn.

Bild:Copyright: Heike Ross für AEZ

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications