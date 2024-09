Am Samstag, den 21.September, brachte die PM-International AG über 2.500 Zuschauer live vor Ort in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, sowie mehr als 4.000 Online-Teilnehmer zuhause vor den Bildschirmen zu ihrem jährlichen Nationalen Kongress Deutschland zusammen.

CEO Europe Patrick Bacher eröffnete die Veranstaltung. Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangenen neun Monate bedankte er sich herzlich bei allen Vertriebspartnern: „Allein seit Juli verzeichnen wir ein Umsatzwachstum von 26% im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Das verdanken wir eurem täglichen Einsatz und eurem Engagement. Vielen Dank dafür!“. Zusätzliches Lob sprach Patrick Bacher auf der Bühne außerdem noch dem internen Vertrieb, sowie den internen Mitarbeitern für ihre herausragende und engagierte Arbeit aus.

2024 bereits jetzt ein äußerst erfolgreiches Jahr

Das 31. Geschäftsjahr von PM-International brachte zahlreiche Erneuerungen in den verschiedensten Bereichen.

So wurde PM-International als Innovation Champion 2024 von Deutschlands meistgelesenem Wirtschaftsmagazin „WirtschaftsWoche“ ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde aus über 4.000 deutschen mittelständischen Unternehmen ermittelt und von Munich Strategy analysiert. Als Faktoren wurden Innovationsvitalität, Innovationswahrnehmung, F&E und Tech Power herangezogen.

Auch im Bereich Sport gab es große Entwicklungen: Die PM-International Eigenmarke FitLine ist seit kurzem der neue Partner der weltweit führenden Herrentennis-Tour ATP Tour. Die Athleten profitieren von FitLine als neuem offiziellen Sporternährungspartner. Die ATP Tour hat FitLine aufgrund des gemeinsamen Engagements für die Förderung der sportlichen Leistung und des sauberen Sports sowohl für Profi- als auch für Freizeitsportler als neuen offiziellen Partner ausgewählt.

Erstmalige Liveschaltung zu parallelen Länder-Kongressen

Ein Highlight dieses Events war die erstmalige Live-Zusammenschaltung von insgesamt 11 Länder-Kongressen, die so miteinander interagieren und sich austauschen konnten. Dazu gehörten neben Deutschland Spanien, Italien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Norwegen, Großbritannien, Polen und Frankreich. CEO und Gründer Rolf Sorg schaltete sich live vom Grand Opening von PM-International Ungarn hinzu und sprach zu mehr als 10.000 Vertriebspartnern auf der ganzen Welt. In seiner Ansprache bekräftigte CEO und Gründer Rolf Sorg das klare Bekenntnis seines Unternehmens zum Direktvertrieb und gab einen Ausblick auf zukünftige wegweisende Produktinnovationen.

Zwei neue Produkteinführungen:

PM-International führt eine neue limitierte Edition des Top-Sellers FitLine Activize Oxyplus ein. Die neue Geschmacksrichtung Lemon-Lime bringt mit ihrem frischen, natürlichen Geschmack neuen Wind in die Produktpalette.

Nachdem vom Unternehmen Anfang des Jahres bereits die Produktweiterentwicklungen von Omega 3, Q10 und Heart Duo vorgestellt wurden, folgt nun auch Lutein als neustes Mitglied in der FitLine microSolve+ Familie. Prof. Dr. Julian Weghuber und Dr. Marcus Iken gaben beim Produktlaunch einen spannenden Einblick in die langjährige Forschung und Innovation hinter der neuen microSolve+ Technologie. Diese neue Technologie wurde konstant weiterentwickelt, um bestimmte Nährstoffe und Vitamine bzgl. deren Aufnahmefähigkeit im Körper zu optimieren. FitLine Lutein, bestehend aus Lutein, Zeaxanthin und Vitamin A trägt zur Erhaltung der normalen Sehkraft bei1.

Geplante Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro

„Für den Bereich Forschung und Entwicklung sind in naher Zukunft Investitionen in Höhe von 3 Millionen Euro geplant. Weitere 7-9 Millionen Euro sind in den nächsten 3 Jahren für digitale Transformationen geplant. Für den Vertrieb sind 25 Millionen Euro, sowie für den Bereich Infrastruktur weitere 40 Millionen Euro geplant.“, so Patrick Bacher.

Influencer Rabattcodes für Social Media

Für den deutschen Vertrieb wurde als zusätzliche Unterstützung ein Kennenlern-Rabattcode in Höhe von 5% eingeführt, welcher als Link mit potenziellen Kunden und Vertriebspartnern, zum Beispiel über Social-Media-Kanäle, geteilt werden kann. In Österreich wurde die Aktion bereits eingeführt und konnte eine Erfolgsquote von 70% vorweisen.

Große Emotionen auf der Bühne

Neben den neuen Produkteneinführungen und der Vorstellung der Zukunftspläne fanden eine Rekordzahl an Ehrungen live auf der Bühne statt. Das Wachstum von PM-International wäre ohne den Einsatz der Vertriebspartner nicht möglich. Dieses Engagement wird bei PM immer belohnt. So wurden mehrere hundert Vertriebspartner für das Erreichen einer neuen Vertriebsstufe live auf der Bühne geehrt und sorgten für große Begeisterung in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Darunter erreichten gleich sechs deutsche Vertriebspartner die Stufe Champion’s League oder höher. Jedes der geehrten Champion‘s League Mitglieder verantwortet einen Monatsumsatz zwischen 2 und knapp 10 Millionen Euro.

Der Nationale Kongress am Samstag bereitete den Start in ein spannendes letztes Quartal im Jahr 2024 vor.

Bild:CEO Patrick Bacher Quelle:PM-International AG

Quelle:PM-International AG