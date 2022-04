Mit Spannung erwarten hajoona Vertriebspartner und Kunden den 28.04.2022

Das Unternehmen hat angekündigt, an diesem Tag ein gut gehütetes Geheimnis zu lüften. Interessenten können per Livestream dabei sein, wenn die Gesellschafter der hajoona GmbH aus Heidelberg ihren neusten Megaseller präsentieren.

Seit 2013 bietet das Unternehmen natürliche Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von hochwertigsten, pflanzlichen Zutaten an. In die innovativen hajoona Rezepturen fließen Superfoods und Vitalpilze ein, die aus der Traditionellen Chinesischen Medizin bekannt sind. So entstehen einmalige Kompositionen, die für Genuss und Funktion gleichermaßen stehen.

Die bisherigen hajoona Produkte unterstützen die unabhängigen Vertriebspartner und Kunden bei einer nachhaltigen, gesunden Lebensweise. Da Gesundheit vom Frankfurter Zukunftsinstitut zum Megatrend erklärt wurde, ist zu erwarten, dass das Gesundheitsbewusstsein der Menschen über die nächsten Dekaden die Konsumwelt so sehr beeinflussen wird, dass Gesundheitsprodukte auf eine stetig wachsende Nachfrage treffen werden. Für hajoona Vertriebspartner bedeutet dies ein sicheres, wachsendes Geschäft mit Zukunft.

Am 28.04.2022 launcht hajoona nun ein neues Produkt, das ein komplett neues Feld für das Unternehmen und somit auch für die Vertriebspartner aufmacht.

Es eröffnet der hajoona Family einen weiteren Milliardenmarkt mit einer dynamischen Zielgruppe und enormen Wachstumsraten. Da zudem neues und angestammtes Segment in enger Wechselwirkung zueinander stehen, werden sie sich gegenseitig beflügeln. Innovativ und einzigartig wird das neue hajoona Produkt ganz sicher sein, denn das Unternehmen arbeitet durch seine Kooperation mit renommierten Wissenschaftlern beispielsweise an den Universitäten Heidelberg und Mailand immer mit den neusten Erkenntnissen der Forschung. Das Unternehmen kündigte im Vorfeld einen echten Game Changer in einem weiteren Trendmarkt an. Die Direct Selling Branche darf gespannt sein.

Mehr Infos gibt es hier:https://hajoona.info/megaseller/

Bildquelle pixabay

Quelle hajoona GmbH