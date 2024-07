3 Jahre Bellevue Option Premium: erfolgreiche Volatilitätsstrategie für Risiko- und Renditeoptimierung

Der Volatilitätsfonds Bellevue Option Premium feiert sein dreijähriges Bestehen. Er bietet Ertragspotenzial nicht nur in steigenden, sondern auch unter schwierigen Bedingungen wie bei seitwärts- oder leicht fallenden Aktienmärkten. Der innovative Investmentansatz, Volatilitätsprämien über börsengehandelte Optionen zu vereinnahmen, hat sich als zusätzliche Anlageklasse etabliert. Damit nutzt er eine alternative Renditequelle und trägt so nicht nur zur Risikooptimierung des Gesamtportfolios bei, sondern liefert auch separat eingesetzt stabile Erträge.

Das Konzept basiert auf drei Säulen. Im ersten Schritt werden börsengehandelte Put-Optionen auf den S&P 500 verkauft und damit Optionsprämien generiert. Um das Verlustpotential aus diesen Positionen zu begrenzen, werden parallel zwei Absicherungsstrategien genutzt. Zum einen werden in gleicher Anzahl Put-Optionen auf den S&P 500 gekauft. Zum anderen werden zum Schutz vor Extremrisiken Calls auf den VIX Index erworben. Das Basisportfolio besteht aus kurzlaufenden Anleihen höchster Bonität.

Im Auflagejahr 2021 herrschten für die Strategie fast ideale Bedingungen mit einer klaren Richtung insbesondere der Aktienmärkte. Das Jahr 2022 war dagegen schwierig – nach einem massiven Zinsanstieg korrigierten die Aktienmärkte deutlich. In diesem Umfeld wurde die Strategie im Sommer 2022 überprüft. „Wir überwachen permanent unsere Anlagestrategien und hinterfragen das Modell. Im Bereich Implementierung haben wir im September 2022 Feineinstellungen vorgenommen. Diese Anpassungen wirkten sich auch positiv auf das Risikomanagement aus und stabilisierten die Performance“, so Gerit Heinz, Leiter Portfoliomanagement bei Bellevue Deutschland. „Seit der Feinadjustierung verläuft der Fonds ruhiger und stabiler“, fügt Heinz hinzu. Damit sei der Fonds bestens geeignet zur Diversifikation des Gesamtportfolios mit einer alternativen und niedrig korrelierten Anlageklasse.

Gute Performance in 2023 trotz niedriger Volatilität

Die Wertentwicklung seit der Strategieoptimierung beträgt 27,4 % (WKN: A2QSGK/ Anteilklasse I- EUR: 30.09.2022 bis 30.06.2024). Als Volatilitätsstrategie profitiert der Fonds von Schwankungen an den Märkten. Das Jahr 2023 war jedoch geprägt von fallenden Volatilitätswerten, also geringen Schwankungen. Der Tiefpunkt des VIX wurde bei rund 12 erreicht. Das sukzessive Absinken der Volatilität war nicht ideal für die Generierung von Prämieneinnahmen, dennoch verzeichnete der Fonds eine sehr positive Wertentwicklung. Der Performancezuwachs betrug erfreuliche 11,4 % in 2023.

Die Performance ist auch in 2024 bislang sehr gut und dies bei anhaltend niedriger Volatilität. Den wenigen Korrekturen im S&P 500 in diesem Jahr konnte mit geringen Einbußen begegnet werden. Diese waren zudem verbunden mit einer sehr schnellen Erholung und stetigem Wertzuwachs. Wiederum konnte ein Engagement im Rentensegment deutlich geschlagen werden. Die Wertentwicklung YTD per Ende Juni 2024 liegt bei 3,2%. Die derzeit eher niedrige Volatilität sei kein Problem für den Fonds, weil die Strategie flexibel genug ist, um auch in solchen Phasen stabile Prämieneinnahmen zu generieren.

Foto von Gerit Heinz (Quelle: Bellevue AM).

Quelle TE Communications GmbH