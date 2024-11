340 Dienstjahre: Craiss ehrt Jubilare

Logistikdienstleister dankt 25 Mitarbeitenden für ihre Treue

Jubilarinnen und Jubilare feiern bis zu 30 Jahre Betriebszugehörigkeit

Geschäftsführung bedankt sich mit Urkunden und Präsenten

Langjährige Betriebszugehörigkeit als Treuebekenntnis: Die Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG gratuliert in diesem Jahr 25 Mitarbeitenden an sechs Standorten zum Dienstjubiläum. Seit mittlerweile 10, 20, 25 oder 30 Jahren sind die Jubilarinnen und Jubilare in zahlreichen Abteilungen für das Familienunternehmen tätig und erreichen damit in Summe eine Unternehmenstreue von 340 Jahren. Für das unermüdliche Engagement und die langjährige Loyalität bedankte sich die Geschäftsführung bei den Angestellten und überreichte ihnen ein Präsent und eine Urkunde.

„Es ist für uns jedes Jahr aufs Neue das größte Kompliment, wenn so viele Kolleginnen und Kollegen auf eine langjährige Zugehörigkeit zu unserem Familienunternehmen zurückblicken“, sagt Dirk Fuhrmann, Prokurist und Leiter Personal, Versicherungswesen, Einkauf der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG. Als Anerkennung für die gute und langjährige Zusammenarbeit ehrte die Geschäftsführung über das Jahr verteilt alle Jubilarinnen und Jubilare der Standorte Bremen, Kleinenberg, Mühlacker, Regensburg, Schwandorf und Tübingen.

Ein besonderes Jubiläum feierte dieses Jahr Beate Hermann, die seit 25 Jahren Teil des schwäbischen Familienunternehmens ist.

Die Jubilarin kam 1999 nach ihrer Ausbildung zu Craiss, wo sie zunächst in der Abrechnungsabteilung tätig war. Seit 2010 ist sie Sachbearbeiterin im Bereich Lademittelverwaltung – und fühlt sich dort wohl: „Bei uns wird es nie langweilig. Gemeinsam meistern wir immer wieder neue Herausforderungen und halten in einem sympathischen Team immer eng zusammen“, freut sich Hermann. Die Sachbearbeiterin blickt auf viele Erinnerungen zurück. Eines ihrer persönlichen Highlights in ihrer Karriere beim Familienunternehmen erlebte sie Anfang dieses Jahres: „Der Neujahrsempfang 2024 war eine tolle Idee. Dort kam nicht nur das bestehende Craiss-Team zusammen: Ich habe auch viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen getroffen, die ich längere Zeit nicht mehr gesehen hatte“, sagt Hermann.

Auch Dirk Fuhrmann betont den Zusammenhalt im Unternehmen, den die langjährige Loyalität seiner Kolleginnen und Kollegen beweist: „Als Familienunternehmen ist uns die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden enorm wichtig. In diesem Jahr erneut so vielen Jubilarinnen und Jubilaren gratulieren zu dürfen, zeigt, dass sich die Craiss-Mitarbeitenden wohlfühlen.“

Die Jubilarinnen und Jubilare sind:

Bremen: Mesut Fidai (25 Jahre)

Kleinenberg: Heiner Schmidt (10 Jahre)

Mühlacker: Silke Rath (30 Jahre), Yvonne Lacher (30 Jahre), Beate Hermann (25 Jahre), Oliver Sperandio (20 Jahre), Andreas Hantschel (20 Jahre), Mark Mitterhuber (10 Jahre), Sabrina Vogel (10 Jahre), Valerie Boden (10 Jahre), Viola Bruns (10 Jahre), Oliver Brenner (10 Jahre)

Regensburg: Nicole Brantl (10 Jahre), Martin Lederer (10 Jahre)

Schwandorf: Anna Schlegel (10 Jahre), Peter Kiener (10 Jahre), Elisabeth Regensburger (10 Jahre), Alexander Emmert (10 Jahre), Jaguaciara Pfifferling (10 Jahre), Jörg Walbert (10 Jahre), Georg Moritz (10 Jahre), Rudolf Dobler (10 Jahre), Horst Doblinger (10 Jahre), Sandra Gleixner (10 Jahre)

Tübingen: Martino Hanuman (10 Jahre)

Weitere Informationen über die Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG unter: www.craiss.com

Bildzeile „Craiss-Jubilarin“: Leiter der Personalabteilung Dirk Fuhrmann (l.), Teamleiterin Abrechnung und Lademittelverwaltung Petra Müller (2.v.r.) und Kaufmännischer Geschäftsführer Matthias Diehm (r.) sprachen Jubilarin Beate Hermann (2.v.l.) ihren besonderen Dank für die 25 Jahre andauernde Unternehmenstreue aus. (Foto: Craiss)

Quelle Sputnik GmbH für Crais