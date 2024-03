3M wird zum Vorreiter im Bereich Innovation gekürt

Multitechnologiekonzern gestaltet Megatrends durch Wissenschaft positiv mit

3M wird im Raum Düsseldorf als Vorreiter im Bereich Innovationskraft während der Transformation ausgezeichnet. Der Multitechnologiekonzern zählte bereits im vergangenen Jahr zu den Top 100 Global Innovators und wurde von Capital kürzlich als eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland bewertet.

Weitere Auszeichnung für 3M im Bereich Innovation: Der Multitechnologiekonzern sowie dessen Central Europe Chefin Christin Schack erhalten einen Preis in der Kategorie „Innovativ in der Transformation“. Verliehen wird die Auszeichnung vom Marketing Club Düsseldorf, einem aktiven Netzwerk von über 700 Marketing Professionals, welches anlässlich seines 70. Geburtsages prägende Marketingpersönlichkeiten, Vordenker und Unternehmen kürt.

„3M steht wie kaum ein anderer Weltkonzern für Innovationsgeist, gelebte Innovationskultur und wissenschaftsbasierte Forschung und Produktentwicklung“, erklärt der Marketing Club Düsseldorf die Siegerauswahl von 3M und Schack. „Eine starke Fokussierung auf Zukunftsmärkte und hochengagierte Mitarbeitende sind die Kennzeichen der aktuellen Transformations-Journey des Dow Jones Schwergewichts.“ Auch Christin Schack freut sich über die Auszeichnung: „Im Mittelpunkt der Arbeit von 3M stehen Innovation und Wissenschaft, sodass wir Lösungen entwickeln können, die den menschlichen Fortschritt vorantreiben und das Leben der Menschen verbessern. Wir sind stolz darauf, für unsere Innovationskraft in der Transformation gekürt zu werden. Das motiviert und spornt uns weiter an.“

3M treibt Innovation während Transformation voran

Bereits im vergangenen Jahr wurde 3M zu den Top 100 Global Innovators 2023 von Clarivate, einem weltweit führenden Anbieter von fundierten Insights und Analysen, gekürt. Zudem zählt 3M laut Capital zu den „innovativsten Unternehmen Deutschland 2024“. Als wissenschaftsbasiertes Unternehmen will 3M mit technologischen Innovationen einen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation und Bewältigung der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts leisten. „Wir bei 3M wissen, dass Megatrends Herausforderungen mit sich bringen, die nicht durch eine einzige Idee zu lösen sind, vielmehr sind eine Vielzahl an Innovationen und Zusammenarbeit wichtig“, erklärt Schack.

3M vereint dabei die Innovationskraft aus Laborzentren in 47 Ländern und von mehr als 7.000 Spezialist*innen aus Forschung und Entwicklung. Daraus sind bislang mehr als 132.000 Patente und 60.000 Produkte entstanden. Im Durchschnitt hat jeder Mensch unbewusst 17-mal am Tag Kontakt zu einem Produkt zu 3M. Das umfangreiche Portfolio ist unter anderem für seine weltweit bekannten Marken wie Post-it Haftnotizen und Scotch Klebeband bekannt.

Über die Siegerehrung

Die offizielle Auszeichnung findet am 5. März 2024 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung bei 3M in Neuss statt. Zum Event bei 3M werden rund 130 Gäste eingeladen, die einen Einblick in die Erfolgsstrategie von 3M erhalten werden. Prof. Dr. Frank Piller von der RWTH Aachen, einer der führenden Innovationsexperten Deutschlands, wird vor Ort die Laudatio übernehmen. Den sogenannten Champion Vortrag hält die mitausgezeichnete Christin Schack. Darüber hinaus erhalten die Gäste geführte Touren, um die „3M World of Innovation“ zu erleben.

Mit dem Programm „70 Jahre Marketing Club Düsseldorf“ möchte der Verein Düsseldorfs Marketing Champions eine Bühne geben. Insgesamt werden in sieben Marketingkategorien Gewinner*innen ausgewählt. Voraussetzung dafür sind besondere Stärken und Spitzenleistungen des Marketings, die im Raum Düsseldorf beheimatet sind.

Bild:3M wird für seine Innovationskultur während der Transformation geehrt, im Customer Inspiration Lab zeigt das Unternehmen einige seiner Lösungen.

Foto: 3M

Quelle:3M