A SPICY MATCH – DER HYPE UM DAS CHILI KNOBLAUCH SALZ

Diese Gewürzmischung möchte jeder in seiner Küche haben: In Kooperation mit der Content Creatorin hat das Unternehmen Just Spices einen würzigen Allrounder kreiert, der in keiner Küche mehr fehlen sollte – das Chili Knoblauch Salz. Egal ob als Topping für die Stulle, als Marinade für Fisch und Fleisch oder als extra Kick für Pasta und Pizza: Mit dem Chili Knoblauch Salz bringen Vanezia Blum und Just Spices die perfekte Kombination aus verschiedenen Chilisorten, Knoblauch und Salz in eine Dose. Mit Erfolg: Die limitierte Mischung für 5,99 Euro war innerhalb von zwei Stunden restlos ausverkauft. Nun produziert das Unternehmen Nachschub.



Erste Just Spices Gewürzmischung in Co-Creation

Just Spices und Vanezia Blum haben eine große gemeinsame Leidenschaft: Die Liebe zu leckerem Essen! Die Content Creatorin wird täglich von mehreren hunderttausend Follower auf ihren Social Media Kanälen sowie ihrem Blog verfolgt. Dort teilt sie mit ihrer Community regelmäßig leckere Food-Inspiration aus ihrem Alltag. Bereits seit mehreren Jahren sind die Produkte von Just Spices dabei ihre würzige Geheimzutat. Auch Just Spices inspiriert mittlerweile über 1.8 Millionen Menschen auf Social Media immer wieder etwas Neues auszuprobieren und vielseitig zu kochen. Nun haben Vanezia Blum und Just Spices eine ganz eigene Gewürzmischung kreiert. Das Chili Knoblauch Salz vereint verschiedene Chilisorten mit der perfekt abgestimmten Menge an Knoblauch und hochwertigem Fleur de Sel.

Gewürzmischung als Limited Edition

Bei der Entwicklung haben Just Spices und Vanezia Blum vor allem auf eines geachtet: Vielseitigkeit! “Uns war es wichtig, eine Mischung zu kreieren, die als Allrounder zu jedem Gericht benutzt werden kann. Und die Kombination aus Chili und Knoblauch passt wirklich zu allem”, erzählt Vanezia Blum. Auch das Design der Dose ist von der Content Creatorin inspiriert. Neben ihrer eigenen Illustration spiegelt sie sich auch in den Farben der Dose wieder. Die limitierte Gewürzmischung war zum Launch am 22. Oktober restlos ausverkauft. Nun produziert das Unternehmen Nachschub. Für noch mehr Inspiration finden Kunden neben passenden Rezeptideen ein Online-Bundle mit dem Chili Knoblauch Salz sowie fünf weiteren süßen und herzhaften Gewürzmischungen, um einfach und lecker zuhause zu kochen.

