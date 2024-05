Eintauchen in die Schatten des Teehauses

Das Buch „A Tempest of Tea“ von Hafsah Faizal, erscheinen 2024 im Droemer-Knaur Verlag, handelt von Arthie die zusammen mit ihrer Crew ein Buch von den Vampiren stehlen muss. Das alles mit einem Teehaus, das eher in Geheimnissen statt in Tee handelt.

Teehaus der Geheimnisse: Mehr als nur ein Getränk

Der Schreibstil ist einfach zugänglich und leicht zu verstehen. Es werden immer wieder Ausblicke in die Vergangenheit gegeben, welche jedoch immer leicht zu erkennen sind und dem Leseerlebnis keinen Abbruch tun, sondern es sogar noch erhöhen durch die Hintergrundinformationen, welche die Motivation der einzelnen Charaktere hervorhebt. So bekommen die Charaktere Tiefe und wirken gut in die Geschichte gebettet. Die Geschichte an sich ist sehr spannend. Hier fiebert der Leser nicht nur mit den Charakteren und ihrem Schicksal mit, sondern hofft auch auf einen guten Ausgang, was das Teehaus anbelangt und natürlich die Heist Story. Der Diebstahl eines Buches von den Vampiren. Hier wird nicht immer deutlich, wem der Leser vertrauen kann, wer ein doppeltes Spiel spielt und wie sich alles auflösen wird.

Charaktertiefe und politische Untertöne: Eine facettenreiche Besatzung

Die Hauptcharaktere sind hier zum einen Arthie Casimir. Sie ist die Besitzerin des Teehauses und unter dessen Dach handelt sie mit Geheimnissen und ist so zu einer gefürchteten Kriminellen aufgestiegen. Sie beschäftigt stark das Thema der Kolonialisierung und die Ausbeutung der besetzten Länder. So bekommt das Buch und vor allem der Charakter Arthie eine politisch interessante Note. Hinzu kommt ihr nicht blutsverwandter Bruder Jin. Mit ihm wird unterstrichen, dass Familie nicht nur Blut bedeutet, sondern Vertrauen und Zuneigung. Er stellt oft die Fragen, die sich der Leser auch stellt. Arthie lässt ihn öfter mal im Dunkeln über die genaueren Einzelheiten ihrer Pläne. Er ist sympathisch, hat ein traumatisches Kindheitserlebnis hinter sich und flirtet gerne, vor allem mit Flick. Flick ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit.

Sie ist eine Dame aus gutem Hause, hat jedoch angefangen, Fälschungen verschiedenster Dokumente anfertigen zu lassen und zum Verkauf anzubieten. Sie versucht ihren Ruf wieder herzustellen, da sie durch das Aufdecken ihrer illegalen Geschäfte in Ungnade gefallen ist. Des weiteren gibt es Mateo und Laith. Beide haben Gefallen an Arthie gefunden, welches diese jedoch nicht ermutigt. Mateo ist ein Vampir und verhält sich ganz wie es von einem Gentlemen erwartet werden würde, mit der kleinen Ausnahme seiner Flirterei mit Arthie. Laith ist eine Wache und auch er kann als Gentlemen beschrieben werden. Laith hüllt sich in Geheimnisse und bietet so einen ganz anderen Reiz für Arthie.

Spannung und Verrat: Ein Diebstahl unter Vampiren

Um der Schließung ihres Teehauses zu entgehen, muss Arthie ein Buch stehlen, das sich im Besitz der Vampire findet. Hierfür stellt sie eine Crew zusammen, die mutig genug ist bei den adligen Vampiren einzudringen und ihnen das wertvolle Buch zu stehlen. Hier muss jeder Charakter seine ganz eigenen Hürden überstehen und hat sein eigenen Motivationen, ihn/sie dazu zu bewegen, mitzumachen. Die Handlung schreitet kontinuierlich voran und hält den Leser in der Handlung gefangen. Wem kann man vertrauen? Wer ist gut? Wer ist Böse?

Fazit: Ein vielschichtiges Vergnügen für Heist- und Drama-Liebhaber

Das Buch ist für alle Fans von Peaky Blinders und einer guten Heist Story mit einer Gruppe von Chaoten. Wer zudem gerne amüsante Liebesgeschichten und auch gerne mal über tiefere Themen nachdenkt, der wird hier gut bedient sein.

Bild und Text: Pamina Fabienne Elsässer