Golfgenuss bei Haubers Naturresort in Oberstaufen

Haubers Naturresort im bayerischen Allgäu ist eines von nur wenigen Hotels, dessen Gäste den 18-Loch-Platz des Golfzentrums Oberstaufen kostenfrei nutzen dürfen.

Die gepflegte Anlage erstreckt sich von Buflings bis ins malerische Schwarzenbachtal. Leichte Höhenunterschiede, Schräglagen und Wasserhindernisse sorgen für ein abwechslungsreiches Spiel. Das Besondere: Es gibt keine vorgegebenen Startzeiten, an die sich Urlauber halten müssen. Vielmehr laden die weitläufigen Bahnen inmitten von Bergen, Wäldern und Blumenwiesen auch mal ein, auf einer der Ruhebänke innezuhalten und das Panorama zu genießen.

Der freie Zugang zu den weiteren Plätzen Scheidegg und Oberstaufen-Zell (beide 9 Löcher), Golfcars zum Mieten sowie eine Remise zum Reinigen beziehungsweise Abstellen des Equipments direkt im Hotel runden das Angebot ab. Anschließend erwarten Golfbegeisterte im Wellnessbereich des Vier-Sterne-Superior-Hotels speziell auf den Rasensport abgestimmte Schulter- und Rumpfmassagen. Wohltuende Anwendungen mit eigenem Allgäuer Bergheu, Saunagänge sowie eine kühle Erfrischung im Naturbadesee, Sportpool oder Relaxbecken sorgen für Erholung und Regeneration nach einer Runde auf dem Green.

Abends verwöhnt Haubers-Küchenteam Gourmets kulinarisch, stets mit heimischen Produkten höchster Qualität und auf Wunsch auch vegan, gluten- und laktosefrei. www.haubers.de

Vom Bergfrühstück direkt auf den Golfplatz

Urlauber in Haubers Naturresort profitieren nicht nur vom Einstieg zum Golfplatz direkt vor dem Hotel, sie genießen auch Köstlichkeiten aus natürlichen und regionalen Produkten – sei es das selbstgemachte Müsli beim Bergfrühstück am Schwalbennest auf 950 Metern Höhe für viel Energie beim Abschlag oder ein mehrgängiges Abendmenü im Gutshof oder Landhaus. Genussvolle Momente erleben Golfbegeisterte außerdem im großzügigen Spabereich des Vier-Sterne-Superior-Hotels in Oberstaufen. Von der Sauna mit Latschenkieferduft über sanfte Bürstenmassagen bis hin zum Alpenkräuter-Peeling – Familie Hauber legt großen Wert darauf, Produkte von den eigenen Wiesen und Wäldern im Wellnessangebot zu integrieren.

Ein Highlight ist auch der Heukraxenofen, der mit Wasserdampf und dem eigenen Therapieheu gegen Verspannungen hilft. Die eigens auf den Rasensport konzipierten „Birdie- & Bogeymassagen“ wirken entlastend, schmerzlindernd und mobilisierend für Rumpf und Schultern.

