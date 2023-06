ADIEU ABSPÜLEN – DANK DEM EVERDROP SPÜLMASCHINEN SET

Es ist endlich wieder die Zeit des Jahres, in der wir das schöne Wetter genießen und gemeinsame Grillabende mit Freunden verbringen können. Doch der Gedanke an das ganze schmutzige Geschirr, das dabei entsteht und abgespült werden muss, kann schon mal die Stimmung drücken. Aber jetzt gibt es eine Lösung: das everdrop Spülmaschinen Set inklusive der neuesten Generation unserer Spülmaschinen-Tabs mit 2-Phasen-Aktiv-Formel!

Schluss mit dem nervigen Abspülen nach der Party – einfach das Geschirr in die Spülmaschine geben und die everdrop Produkte erledigen den Rest! Mit dem Set wird das Spülen zum Kinderspiel. Es ist nicht nur schnell und effizient, sondern auch umweltfreundlicher als herkömmliche Produkte.

Das innovative Spülmaschinen Set von everdrop vereint alles, wonach ein umweltbewusstes Herz verlangt. Unverpackte Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinensalz, Klarspüler-Pulver, eine Klarspüler Flasche sowie zwei Aufbewahrungsboxen. Das Besondere: Das Set beinhaltet unsere Spülmaschinen-Tabs 3.0 – die neue Generation löst hartnäckige Verschmutzungen und Eingebranntes noch stärker und das mit 100% pflanzlich basierten Tensiden.

Die Tabs sind weder in Plastik- noch in PVA-Folie verpackt und sorgen für eine besonders kraftvolle Reinigung und Glanz des Geschirrs! Zusätzlich enthält das Set den ersten Klarspüler der Welt in Pulverform!

Einfach Wasser in die wiederverwendbare, recycelte HDPE-Flasche füllen, Pulver dazu und fertig ist der everdrop Klarspüler – komplett vegan und frei von Mikroplastik. Völlig frei von Farbstoffen und Mikroplastik, sorgt das everdrop Spülmaschinensalz für eine strahlend saubere Maschine – und wenn man zusätzlich darauf achtet bei niedriger Temperatur zu spülen, wird einem das die Umwelt doppelt danken!

Die everdrop Naked Tabs im Überblick:

● natürlich unverpackt – einzelne Tabs sind weder in Plastik- noch in PVA-Folie verpackt; frei von Mikroplastik

● kraftvolle Reinigung & Glanz durch 2-Phasen-Aktiv-Komplex

● entfernt selbst eingetrocknete und hartnäckige Verschmutzungen, 100% pflanzlich basierte Tenside

● vegan mit leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen; frei von Phosphaten, Phosphonaten, Chlor oder Benzotriazol

● Verpackung aus mindestens 93% Recyclingmaterial, vollständig im Altpapier recyclebar

Das everdrop Klarspüler-Pulver im Überblick:

● erster Klarspüler in Pulverform und ohne Einwegplastik

● wirkt effektiv gegen Wasserflecken und Kalkablagerungen und sorgt für strahlenden & streifenfreien Glanz

● geeignet für alle handelsüblichen Spülmaschinen, für schnellere Trocknung des Geschirrs

● mit Tensiden auf Basis pflanzlicher Rohstoffe ohne Duft- & Farbstoffe; spart bis zu 93% Emissionen im Transport ein

● vegan, frei von Mikroplastik und mit leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

Das everdrop Spülmaschinensalz im Überblick:

● 100 % reines, grobkörniges Siedesalz aus den österreichischen Alpen

● für optimale Spül- und Trockenergebnisse, frei von Rieselhilfen, Farbstoffen und Mikroplastik

● sorgt durch optimale Wasserenthärtung für eine längere Lebensdauer deiner Spülmaschine

● vermeidet Kalkablagerungen in der Spülmaschine und auf dem Geschirr

● vegan, frei von Mikroplastik und mit leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

Die Produkte von everdrop können einzeln oder im persönlichen Abo-Paket online auf everdrop.de gekauft werden. Im Abo lassen sich die Lieferintervalle ganz einfach festlegen und können für alle Folgelieferungen jederzeit angepasst werden – spart Zeit und Geld.

