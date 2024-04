ahead bringt drei zuckerfreie Sirups bundesweit in den Handel

Passend zum Sommerstart launcht das Hamburger Start-Up ahead mit drei zuckerfreien Sirups die perfekte Alternative für alle, die nicht auf Softdrinks verzichten wollen aber dafür auf die Kalorien und den hohen Zuckergehalt in süßen Getränken. Die Sirups in den Sorten “Peach Ice Tea”, “Lemon Ice Tea” und “Mango Passion Fruit” für je 4,99 Euro werden ab dem 16. April online und bundesweit in 1.500 Rossmann Filialen sowie bei Globus und Famila erhältlich sein.

Range bietet zuckerfreie Alternativen für bewusste Ernährung

Damit bringt ahead neuen Schwung in die Kategorie und zeigt, dass eine süße Erfrischung nicht gleich eine Zuckerbombe sein muss. Denn die Sirups enthalten 0 Gramm Zucker, keine Kalorien und sind vegan. Dabei enthält eine Flasche 48 ml und ergibt mindestens 6 Liter. Damit sparen Konsumenten ein 1⁄2 Kilogramm Zucker sowie 2000 Kalorien im Vergleich zu herkömmlichem Eistee. “Mit ahead merken wir, dass der Bedarf nach leckeren Alternativen zu herkömmlichen Süßigkeiten und Snacks mit hohem Zuckeranteil und schlechten Nährwerten so groß wie noch nie ist. Mit unseren Sirupen verfolgen wir ganz klar den Wunsch unserer Kunden auch in der Getränkekategorie eine sorglose Alternative zu bieten, die zu jedem Lebensstil passt”, sagt Philip Brohlburg, Gründer und Geschäftsführer von ahead.

Bei den Geschmacksrichtungen hat sich ahead bewusst für Klassiker wie Peach Ice Tea, Lemon Ice Tea oder Mango Passionsfrucht entschieden und bietet dadurch eine direkte Alternative zu beliebten Softdrinks.

Aufmerksamkeitsstarke Kampagne zum Produktlaunch

Die Sirups werden für je 4,99 Euro ab dem 16. April online und bundesweit in 1.500 Rossmann Filialen sowie bei Famila und Globus erhältlich sein. Zum Launch startet ahead eine reichweitenstarke Cross-Channel-Kampagne über Social Media, Influencer Marketing sowie einem Gewinnspiel, in der die Konsumenten aktiv auf die Verfügbarkeit im Handel informiert werden. Zusätzlich können Kunden 20 % Rabatt beim Kauf in einer Rossmann Filiale mit der Rossmann App vom 16.4. – 10.05. sparen.

