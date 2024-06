ahead launcht neue Produktrange mit drei Sorten Flavour Powder

Egal ob im Joghurt, beim Backen oder im Getränk – mit den neuen Flavour Powders bringt ahead eine vielseitige Alternative auf den Markt, die zeigt, dass süß

nicht gleich viel Zucker oder viele Kalorien bedeutet. Die Sorten “Vanilla Dream”, “Cherry Sensation” und “Chocolate Cookie” ersetzen durchschnittlich 50 Gramm Zucker und enthalten nur maximal 10 Kalorien pro Portion. Die Flavour Powders werden ab dem 25. Juni für 14 Euro online auf ahead-nutrition.com erhältlich sein.

Das Team von ahead erfindet Lieblingssnacks und -drinks neu und eignet sich für alle die auf der Suche nach einer Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten und Snacks mit hohem Zuckeranteil und schlechten Nährwerten sind – dabei aber nicht auf guten Geschmack verzichten wollen.

Klassische Geschmacksrichtungen neu interpretiert

Bei den Sorten hat sich ahead bewusst für klassische Geschmacksrichtungen wie Vanille, Kirsche und Chocolate Cookie entschieden. Dabei sind die veganen Flavour Powders mit einem beiliegenden Löffel einfach zu portionieren. 3 Gramm Pulver reichen für 300 Gramm Joghurt, Quark oder Porridge, um einen vollwertigen Geschmack zu erhalten. Somit sparen Konsumenten durchschnittlich 50 Gramm Zucker bei maximal 10 Kalorien in ihren Gerichten. Jede Sorte enthält besondere Zutaten wie natürliches Vanillepulver in der Sorte “Vanilla Dream”, echte Kirschstücke in der Sorte “Cherry Sensation sowie knackige Schoko- und Keksstücke in der Sorte “Chocolate Cookie”.

Vielseitige Zuckeralternative

Mit den veganen Flavour Powders bringt ahead eine vielseitige Alternative auf den Markt, die zeigt, dass süß nicht gleich viel Zucker oder viele Kalorien bedeutet. Die Pulver werden ab dem 25. Juni für 14 Euro online auf ahead-nutrition.com erhältlich sein. Dabei bewirbt das Unternehmen die neuen Produkte durch verschiedene Marketingaktivitäten online sowie auf den eigenen Social Media Kanälen.

