AI for Society: Neue Runde im Ideenwettbewerb Solve for Tomorrow für junge Menschen startet

Sich eine neue Zukunft prompten? Das haben 25 junge Menschen beim AI Hackathon in Berlin probiert. Die Veranstaltung bildete den Auftakt zu einer neuen Runde des Innovationswettbewerbs „Solve for Tomorrow“ von Samsung, der in diesem Jahr unter dem Motto „AI for Society“ steht. Damit fördert Samsung junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, die eine Idee mitbringen, wie AI einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen kann. Das Programm begleitet sie bei der Realisierung ihrer Vorhaben, indem es relevante Skills und Zugang zu inspirierenden Mentor*innen vermittelt. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr liegt darauf, wie Künstliche Intelligenz im Gründungsprozess sinnvoll unterstützen kann.

AI hat das Potenzial, die Welt zu verändern, wie wir sie kennen. Wenn Künstliche Intelligenz die Chance bietet, Bildung zugänglich für alle zu machen, Ressourcen gerechter zu verteilen, medizinische Versorgung individueller zu gestalten – sollten wir sie dann nicht ergreifen? Beim Auftaktevent in Berlin ging es genau darum: sich eine Zukunft vorzustellen, in der AI sinnhaft Nutzen stiftet. Unter Anleitung von AI-Experte Julian van Dieken, der für seine AI-Kunstwerke auf seinem Instagram-Account julian_ai_art bekannt ist, haben junge Menschen mit AI ihre Ideen für eine nachhaltige Welt von morgen in bildliche Zukunftsszenarien umgesetzt. Um ihre Innovationskraft zu illustrieren, wurden diese kreativen Visionen der Teilnehmer*innen mithilfe von AI durch Julian van Dieken in ein einzigartiges Key Visual verwandelt.

Wie sie ihre Ideen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz weiter verfeinern und als Business-Idee ausarbeiten können, erfuhren die Teilnehmer*innen im Anschluss in einem Design-Thinking-Workshop von erfahrenen Coaches. Die Motivation, am Ball zu bleiben, kommt dabei von Armand Zorn, Digitalpolitiker der SPD im Bundestag und politischer Schirmherr von Solve for Tomorrow in diesem Jahr.

„Ich mache mich stark dafür, dass junge Menschen die Möglichkeit erhalten, ihr Potenzial zu entdecken und an ihren Träumen festzuhalten. Solve for Tomorrow setzt genau hier an und gibt wertvolles Know-how und Unterstützung an die Hand, damit wir bald noch mehr nachhaltige Geschäftsideen mit AI aus Deutschland sehen“, bekräftigt Armand Zorn sein Engagement.

Prompten wird zum Future Skill

Mit Solve for Tomorrow fördert Samsung weltweit Zukunftskompetenzen junger Menschen. Dazu gehören Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und Kritisches Denken. Mit dem Umgang mit AI kommt ein Skill hinzu, der in den kommenden Jahren maßgeblich über Zukunftsperspektiven entscheiden kann. Die Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland wünscht sich, dass Künstliche Intelligenz im Unterricht behandelt wird1. Doch das ist aktuell selten der Fall, zeigt die Jugendstudie zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz an Schulen der Vodafone Stiftung1.

Für junge Menschen, die Interesse mitbringen, sich dem Thema AI konstruktiv zu nähern, bietet Solve for Tomorrow praxisnahe Begleitung. „Ich bin jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, wie viel Kreativität und zukunftsweisende Ideen in den Köpfen junger Menschen stecken. Das Programm Solve for Tomorrow ist so konzipiert, dass dieses Potenzial gefördert wird. Dieses Jahr zeigen wir ihnen, wie sie sich AI zum Sparrings-Partner machen können, damit ihre Ideen Realität werden können“, so Peter Höhn, Senior Professional Corporate Citizenship bei Samsung Electronics GmbH.

Gründen mit AI

Die Bewerbungsphase für Solve for Tomorrow läuft noch bis 16. Juni 20242. In diesem Zeitraum bietet Samsung mit dem Projektpartner ekipa, einem Innovations-Inkubator an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Design-Thinking-Workshops an Hochschulen in Deutschland an, um den Einstieg in die Thematik zu erleichtern. Hier erfahren die Teilnehmenden, an welchen Stellen im Gründungsprozess sie AI sinnhaft einbinden können: Welche Tools eignen sich im Ideation-Prozess, um die Recherche zu unterstützen und Marktanalysen anzureichern? Wie können sie AI nutzen, um ihren Pitch weiter zuzuspitzen? Wo liegen Grenzen der AI, und welche ethischen Fragen ergeben sich aus ihrer Nutzung?

Aus allen eingereichten Ideen qualifizieren sich neun Teams für die Teilnahme an einem Ideen- Camp im Sommer. Ein weiteres Team hat die Möglichkeit, sich über ein Social-Media-Voting einen Wildcard-Platz zu sichern, indem es ihnen gelingt, ihre Community von der Idee zu begeistern. Dann erleben die 10 Teams zwei Tage intensiver Workshops und Coachings, die ihnen helfen, aus ihren Ideen nachhaltige Geschäftsmodelle zu formen. Für fünf Teams geht die Reise nach einem Pitch vor einer Fachjury im Anschluss weiter.

Nach zwei Monaten Ausarbeitungsphase sind sie reif für die große Bühne anlässlich der IFA in Berlin: Dann entscheidet sich im Pitch-Finale, welche drei Ideen in die Impact Phase des Solve for Tomorrow Programms aufgenommen werden. Die drei Gewinner-Teams werden über weitere sechs Monate sehr individuell von den Expertinnen und Experten vom Impact Hub Berlin und Samsung Mentor*innen betreut, mit dem Ziel, sie bei der Umsetzung eines Pilotprojektes, bei der Suche nach strategischen Partnern oder direkt in die Gründung zu begleiten. Zusätzlich warten auf sie zweckgebundene Preisgelder von bis zu 10.000 Euro sowie technische Ausstattung mit Samsung Devices für die weitere Arbeit an ihren Ideen3.

Wirkung des Innovationsprogramms

Solve for Tomorrow findet in Deutschland zum fünften Mal statt. In den vergangenen Jahren haben allein in Deutschland bereits 978 junge Menschen in über 336 Teams Ideen eingereicht. Die drei bestplatzierten Teams aus der Programmrunde 2023 unter dem Motto „Tech Ideas of Gen Next“ Biosheets, AnyCharge und SPEECH-to-HEALTH werden das Programm mit einer Präsentation auf der Hinterland of Things Conference am 13. Juni 2024 beenden.

1 Jugendstudie zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz an Schulen der Vodafone Stiftung auf Basis einer repräsentativen Umfrage unter 1.590 Jugendlichen und jungen Erwachsenen von Infratest dimap im Zeitraum von 3.-18. Januar 2024: https://www.vodafone-stiftung.de/jugendstudie-kuenstliche-intelligenz/

2 Teilnahmebedingungen abrufbar unter https://www.samsung.com/de/sustainability/corporate-citizenship/solve-for-tomorrow/home/

3 Teilnahmebedingungen unter https://www.samsung.com/de/sustainability/corporate-citizenship/solve-for-tomorrow/home/

