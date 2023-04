allygatr investiert in Skillties

Skill Management und Corporate Learning – Startup bringt zusammen, was zusammen gehört

Der Berliner Venture Capitalist allygatr wächst weiter. Das Startup Skillties will eine skillbasierte Unternehmensorganisation einfach machen – und hat mit Edding bereits einen großen Mittelständler von sich überzeugt.

“Ich möchte mich weiterentwickeln”, sagt Kollegin Samira. Sie hat schon ein paar Jahre Arbeitserfahrung im Online Marketing, aber das Thema Projektmanagement interessiert sie. Ihre Vorgesetzte möchte ihr helfen, nur – wo anfangen? Was kann Samira schon, was muss sie noch lernen? Genau hier setzt Skillties an. Das Berliner Startup verzahnt zwei große Felder, die sich – bisher – in vielen Unternehmen noch wenig überschneiden: Skill Management und Corporate Learning.

Denn Menschen sind mehr als nur ihre Jobbeschreibungen: Sie bringen eine ganze Reihe an Fähigkeiten mit, die für ihre Arbeitgeber:innen hilfreich sein können. Skillties macht es möglich, diese zu organisieren und Lücken (sogenannte Skill Gaps) zu identifizieren. Zusätzlich werden aus Hunderttausenden von Lerninhalte aus verschiedenen Quellen von Seminaren, über Online-Kurse bis hin zu einzelnen Podcast-Folgen passende Lerninhalte vorgeschlagen, mit denen Mitarbeitende sich weiterbilden können.

Samira kann also einfach über Skillties herausfinden, was sie für ihre angestrebte Stelle noch können muss – und direkt mit dem Lernen anfangen.

Wäre Samira bei dem deutschen Mittelständler Edding angestellt, könnte sie auch sofort loslegen. Der bekannte Stifte-Hersteller aus Schleswig-Holstein setzt mit seinen über 800 Mitarbeiter:innen schon jetzt auf das Berliner Startup. „Dass ein Hidden Champion wie Edding von Skillties überzeugt ist, ist ein klarer Beweis dafür, wie wichtig die skillbasierte Unternehmensorganisation bereits ist. Skillties liegt damit voll im Trend – und passt perfekt zu uns”, so Benjamin Visser, CEO und Gründer des operativen Venture Capitalist für HR Tech, allygatr.

KI-gestützte Software für einen ganzheitlichen Ansatz

“Skill Management und Corporate Learning waren bisher zwei komplett unterschiedliche Welten, die nicht miteinander kompatibel schienen. Wir haben Skillties entwickelt, damit sie es werden”, sagt Leonard Zenouzi, CEO von Skillties.

Dafür nutzt das Startup eine eigens entwickelte ontologische Artificial Intelligence (AI). Und Skillties hat einen Experten an Bord: Das Gründer-Duo besteht aus Leonard Zenouzi und Sebastian Lothary. Lothary ist CTO, promoviert in den Bereichen AI und Skill Management und baute bereits bei der Deutschen Telekom IT das Skill Management mit auf; Zenouzi ist CEO und war vor der Gründung Co-CEO bei der Lernplattform Growify.

Quelle allygatr