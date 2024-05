allygatr-Portfolio wächst weiter HR-Autopilot vernetzt alle HR-Systeme und automatisiert die Workflows

allygatr, der Berliner Investor für HR Tech, begrüßt ein neues Venture im Portfolio: den HR-Autopilot. Die Lösung ist “HR Tech im wahrsten Sinne”, denn es vernetzt alle HR-Systeme und automatisiert Arbeitsschritte. Das reduziert Fehler und schafft Zeit fürs Wesentliche.

HR-Autopilot macht genau das, was es verspricht: Arbeitsprozesse automatisieren. Mit der Plattform des Kölner Start-ups lassen sich HR-Systeme vernetzen und Abläufe automatisieren. Mit über 160 integrierten APIs kommen alle HR-Systeme in den Austausch, wodurch sich wiederkehrende Aufgaben auch systemübergreifend automatisieren lassen. Das Beste: Die Lösung erfordert keine Programmierkenntnisse und kann individuell angepasst werden. Das reduziert Fehler und Kosten – und schafft Zeit für das Wesentliche in Personalabteilungen.

Ideale Ergänzung im allygatr-Portfolio

“Mit HR-Autopilot erweitern wir unser Angebot um ein Produkt, dass HR Tech im wahrsten Sinne ist. Mit einem Tool wie diesem können Personaler:innen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, da der HR-Autopilot ihnen zeitaufwändige Routinearbeiten abnimmt”, sagt allygatr-Founder und CEO Benjamin Visser. “Die Vielzahl an APIs garantiert, dass wirklich jedes HR-System angebunden ist. Hier zeigt sich, dass mit den Gründern Marc Stratmann und Peter Praeder-Hinzpeter zwei erfahrene Profis am Werk sind.”

Hinter dem Anfang 2024 gegründeten Kölner Start-up steht ein Gründerteam. Marc Stratmann und Peter Praeder-Hinzpeter kennen sich aus dem Master-Studium und haben mit verschiedenen Unternehmen mehr als 10 Jahre Erfahrung im HR-Bereich. Zu ihren erfolgreichen Gründungen gehört unter anderem die Personalverwaltung frag-Paul.de, die bereits mehr als 500 Kund:innen zufrieden gestellt hat.

Erfahrenes Gründerteam schätzt Möglichkeiten der #hrtechallyance

“Wir haben uns bewusst für allygatr als Investor entschieden, da allygatr und die #hrtechallyance ein hervorragendes Netzwerk an Möglichkeiten für uns mitbringen”, sagt Marc Stratmann, Co-Founder von HR-Autopilot. “Und gleichzeitig stimmt es auch menschlich: Das Team von allygatr ist fachlich und menschlich stark, was eine erfolgreiche Zusammenarbeit garantiert.”

Bild:HR-Autopilot

Quelle:allygatr GmbH