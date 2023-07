Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee****ˢ: #lakesidemoments am herbstlichen Schwarzsee

Draußen der magische See und die bunten Wälder, drinnen eine Genusswelt voll Ästhetik, Relaxing Moments und verführerischer Köstlichkeiten. Wer im Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee eine Auszeit verbringt, erlebt im Herbst unvergessliche Momente in der Natur. Den Körper mit einer Portion frischer Herbstluft verwöhnen, die einzigartige Stimmung dieser Jahreszeit ganz nah spüren, Wandern, Biken und Golfen. Noch einmal vor dem Winter eine breathtaking Yoga-Session direkt am See.

Herbstliche #lakesidemoments, wie sie nicht schöner sein könnten. Der einzigartige Rundwanderweg um den Schwarzsee ist schon fast ein Wahrzeichen der Region und beginnt direkt beim Alpenhotel Kitzbühel. Malerisch schlängelt sich der Naturpfad am Seeufer entlang, durch das Naturschutzgebiet mit beeindruckendem Ausblick auf den See und auf die umliegende Bergkette.

Den Wanderern, Bergsteigern und Bikern liegt ein wahres Eldorado zu Füßen. Ebenso begeistert sind die Golfer, die bis spät in den Herbst auf fünf prachtvoll angelegten Golfplätzen in unmittelbarer Umgebung des Hotels abschlagen. Die Ruhe der Natur vereint sich im Alpenhotel Kitzbühel mit charmanter Eleganz. Einzigartige Suiten und die angrenzenden Dependancen Das Steghaus und die Lakeside Lodge erwarten alle, die sich einen Herbsturlaub mit höchstem Komfort, Design und Gemütlichkeit gönnen.

Die Wellness-Oase auf über 1.300 m2 mit Infinity Pool und See-Sauna ist im Herbst ein Ort der Wärme und Ruhe, ein Kraftplatz, wie ihn Genießer suchen. Loslassen, entspannen, zu sich selbst finden. Im Hotelrestaurant und im à la carte Restaurant Das Steghaus lassen sich Feinschmecker verführerische Köstlichkeiten im traumhaften Ambiente schmecken. Wenn die Abende länger werden ein schönes Glas Wein feiern. Im Weinkeller des Alpenhotel Kitzbühel lagern kostbare Tropfen.

Yoga & Active Retreat (12.–15.10.23)

Leistungen: 3 Nächte inkl. Gourmet Verwöhnpension, verschiedenste Yoga- und Meditationseinheiten am See, geführte Wanderung & geführte E-Bike Tour, Me-Time in der 1.300 m2 großen Wellness-Oase, SPA Bereich am Abreisetag bis 17 Uhr, Nachmittagsjause am Abreisetag, Mehr ist Mehr-Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 990 Euro

Golf Tirol 2023 (bis 04.11.23)

Leistungen: 4, 5 oder 7 Nächte, Golf Tirol Card – 3, 4 oder 5 „18-Loch-Golfrunden“ auf den schönsten Tiroler Golfplätzen (Zillertal-Uderns, Kitzbühel-Schwarzsee-Reith), Golf-Car ganztägig (nach Verfügbarkeit und abhängig von Wetterverhältnissen), Reservierung der Abschlagzeit und Startgeschenk, Zugang zum hoteleigenen Badestrand mit Liege, Strandtuch und Sonnenschirm, Mehr ist Mehr Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 976 Euro

Bike Package (04.09.–04.11.23)

Leistungen: 5 Nächte im DZ Klassik, 3 x E-Bike ganztägig, 3 x Jause, 1 x Bike Karte Kitzbühel und Umgebung, 1 x Golf Car ganztägig, 1 x Hydrojet Behandlung, Mehr ist Mehr Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 980 Euro

Bild Fotograf: Jukka Pehkonen / Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee****ˢ

Quelle mk Salzburg