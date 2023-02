Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi öffnet seine Pforten -Historisches Hideaway in Süditalien

Zuwachs an der Amalfiküste: Mit dem Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi setzen die Anantara Hotels, Resorts & Spas ihren Expansionskurs in Europa fort. Nach umfangreicher Renovierung und Restaurierung erwartet Gäste ab Frühjahr 2023 ein Architektur-Juwel mit historischem Flair. Das Fünf-Sterne-Haus befindet sich in einem ehemaligen Kapuzinerkloster aus dem 13. Jahrhundert und lässt dieses mit zeitgemäßem Luxus verschmelzen.

Alle 52 Zimmer und Suiten erstrahlen dabei in frischem Glanz; zudem wurden das gastronomische Konzept sowie das Spa neugestaltet. In allen Bereichen legt die thailändische Hotelgruppe ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt des geschichtsträchtigen Kerns, gleichzeitig setzt sie im Design moderne Akzente. Edle Stoffe, skulpturale Möbel und zeitgenössische Kunstwerke prägen das Interieur. Einige Suiten warten mit eigenem Pool auf. Für das kulinarische Wohl sorgen das hauseigene Restaurant mit mediterraner Küche sowie der Bar- und Loungebereich, der durch Metall-Ornamente und klösterliche Boiserie-Paneele abgetrennt ist.

So ermöglicht die Gestaltung zusätzliche Privatsphäre und ist gleichzeitig eine Hommage an die Geschichte des Gebäudes. Erhalten wurde auch eine Kapelle aus dem Spätbarock. Das Anantara Spa rundet das Angebot mit einem Pool, mehreren Behandlungsräumen und einem Fitnessstudio ab. Ein besonderes Highlight ist der Panorama-Ruhebereich, gebaut in eine Steilklippe 80 Meter über dem Mittelmeer. Weitere Informationen finden sich unter www.anantara.com/en/convento-di-amalfi

„Wir sind begeistert, als Teil der Expansion von Anantara in Europa unsere Gäste ab Frühjahr 2023 an einem der ikonischsten Orte Italiens begrüßen zu können“, sagt Dillip Rajakarier, CEO von Minor Hotels. „Wir legen großen Wert darauf, das 800 Jahre alte Gebäude nach strengen Richtlinien des Denkmalschutzes zu restaurieren, kombiniert mit einem zeitgemäßen Look.“

Mit dem Rebranding des bisherigen Hauses der NH Collection unter neuer Flagge erschließt Anantara weiter den europäischen Markt. Für die thailändische Hotelgruppe ist das Grand Hotel Convento di Amalfi nach dem Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel bereits das zweite Haus in Italien. Auch in anderen Ländern wächst die Gruppe. So ergänzt seit 2022 das Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam in den Niederlanden das Portfolio. Neuster Zuwachs ist seit Februar 2023 das Anantara Plaza Nice Hotel in Frankreich.

Quelle STROMBERGER PR GmbH