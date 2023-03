Anantara Iko Mauritius Resort & Villas stellt neue Villen vor

Stilvoll in den eigenen vier Wänden: Acht neue, luxuriöse Poolvillen sorgen im Anantara Iko Mauritius Resort & Villas ab sofort für noch mehr Wohnkomfort. Eingebettet in üppig blühende Gärten verfügen alle über großzügige, teils überdachte Terrassen, an die ein privater Pool grenzt. Mit zwei bis vier Schlafzimmern eignen sie sich ideal für einen exklusiven Urlaub als Paar, mit Freunden, für größere Familien oder einen Mehrgenerationenurlaub. Die großzügigen Wohnräume sind in hellen, weichen Farbtönen gehalten und spiegeln den feinen Sandstrand vor der Haustür wider.

Dank einer voll ausgestatteten Küche und geräumigem Esszimmer steht einem romantischen Abendessen zu zweit oder geselligen Stunden in größerer Runde nichts im Wege. Gäste kommen in ihrer Villa zudem in den Genuss einer Reihe von Extras wie einem komfortablen Check-In direkt vor Ort, eigenem Butler zur Organisation von Ausflügen, einem Privatkoch für individuelle Menüs oder Privatstunden mit Yoga, Meditation und Tai Chi im Garten. Außerhalb des Resorts lockt der paradiesische Strand Le Chaland zum Relaxen, Schnorcheln und Stand-Up Paddling.

Wer die Umgebung erkunden möchte, begibt sich auf eine geführte Tour in den nahen Pinienwald oder zu den bekannten Chamarel-Wasserfällen. Der internationale Flughafen ist in etwa zehn Fahrminuten erreichbar. Eine Übernachtung für bis zu sechs Personen in der Two Bedroom Pool Villa kostet ab 910 Euro inklusive Frühstück. Mehr Informationen unter www.anantara.com/en/iko-mauritius.

Die kleineren zwei Villen erstrecken sich über 208 Quadratmeter und beherbergen zwei Schlafzimmer. Sechs Villen mit je insgesamt 330 Quadratmetern verfügen hingegen über vier Schlafzimmer. Hochwertige Deko-Elemente nehmen Bezug zur tropischen Umgebung und setzen farbenfrohe Akzente. Die Bäder mit Regendusche und freistehender Badewanne versprechen Entspannung mit Blick in den Garten.

Für ein Maximum an Individualität und Privatsphäre sorgt der villaeigene Butler. So organsiert er auf Wunsch Ausflüge ins nahegelegene Mahébourg, der ehemaligen Hauptstadt, oder ein Frühstück auf einer der vorgelagerten Inseln. Wer außerhalb der Villa speisen möchte, findet in den fünf Restaurants des Resorts ein abwechslungsreiches Angebot. Zum Relaxen lädt das renommierte Anantara Spa ein, das mit den ersten traditionellen Hamam-Anwendungen der Insel sowie ganzheitlichen Anwendungen und alternativen Methoden wie Reiki, Ayurveda oder Chakren-Heilung punktet.

Bilder @Anantara Hotels

