Vor vier Jahren stieß Andrea Schön auf hajoona. Im Interview erzählte sie von ihrer Reise im Network Marketing und wie sie ihre Leidenschaft für ganzheitliche Gesundheit und persönliche Entwicklung durch hajoona verwirklichte.

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor.

Andrea Schön: Mein Name ist Andrea Schön. Ich bin 57 Jahre jung und wohne mit meinem Ehemann und meiner fünfjährigen Hündin im Kreis Konstanz in dem schönen Städtchen Engen. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, 25 und 28 Jahre alt, die bereits aus dem Haus sind. Von Beruf aus bin ich Krankenschwester und habe mich bereits vor 30 Jahren auf den Weg der ganzheitlichen Medizin begeben und mich als Therapeutin, Beraterin und später dann als Coach und Energetikerin selbständig gemacht. Dabei hat mir mein Mann schon immer den Rücken gestärkt, weil er als Unternehmer in Singen tätig ist. Bei hajoona habe ich das Level Silver Presidentin erreicht.

Wie bist du zum Network Marketing gekommen?

Andrea Schön:Als Therapeutin bin ich des Öfteren mit Network Marketing Produkten konfrontiert worden und habe auch viele davon immer wieder ausprobiert. Denn ich will meinen Kunden als Therapeutin nur das Beste empfehlen und anbieten. Auch meine Familie will ich mit allen wichtigen Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen versorgt wissen. Denn durch die Zusammenarbeit mit Ärzten und Heilpraktikern wurde mir schnell klar und bewusst, dass eine normale gesunde Ernährung einfach nicht ausreicht, auch wenn sie noch so bewusst ist. So bin ich schon früh sehr offen gewesen, Wege zu finden, um für eine optimale Grundversorgung sorgen zu können.

Vor vier Jahren war ich aber richtig müde von Kapseln und Tabletten und vor allen Dingen von dem Bauchladen, der sich mir jeden Morgen eröffnete, wenn ich aufgestanden bin. Ich musste ja auch für meinen Mann mitdenken, damit er auch alles einnimmt, was er braucht, um seinen Tagesbedarf zu decken. Wir waren beide einfach nicht mehr so richtig zufrieden mit den damals gewählten Produkten zur Nahrungsergänzung.

So habe ich auf einem Seminar eine Dame kennen gelernt, die mir abends dann beim Abendessen ihre Geschichte erzählt hat. Irgendwann habe ich ihr ganz verwundert die Frage gestellt, wie es kommt, dass sie trotz ihrer Herausforderungen jetzt so gut dasteht und so frisch und jung aussieht. Sie hat mir daraufhin von hajoona erzählt und davon, wie der grüne Kaffee „Balance“ und das Best-in-one-daily „Vitality“ ihre Lebensqualität deutlich verbessert hat. Ich konnte zunächst erst gar nicht glauben, dass es so einfach sein konnte, mit nur zwei Produkten ihre schwerwiegenden Symptome zu lindern, die sie mir zuvor geschildert hatte.

Wie lange bist du schon im Network Marketing?

Andrea Schön: Dieser erste Kontakt mit hajoona war im Januar 2019.

Mit den Produkten, die ich verwendet und empfohlen hatte, bevor ich hajoona kennen lernte, war ich nie so richtig aktiv gewesen. Meist handelte es sich um einen Anbieter aus dem Ausland, mit dem ich mich nicht identifizieren konnte. Mit Network Marketing hatte ich zudem eher negative Erfahrungen gemacht und wollte mich nie tiefer auf dieses Business einlassen. Prinzipiell war ich immer nur Konsumentin gewesen und hatte das Vorgehen der Anderen im Network Marketing immer nur beobachtet und hatte eine eher skeptische Haltung demgegenüber.

Im Januar 2019 sollte sich dies ändern. Ich habe zunächst auch die hajoona Produkte nur als Konsumentin genutzt und getestet. Hierfür habe ich mir ca. zwei Monate Zeit gelassen. Als ich bemerkte, dass der grüne Kaffee „Balance“ mir und meinem Mann guttut, kam ich auf die Idee, mal nachzuhaken, wer die optimale Ansprechpartnerin bei hajoona für mich sein könnte, um mehr über die hajoona Geschäftsmöglichkeit zu erfahren.

Warum hast du dich für hajoona entschieden?

Andrea Schön: Ich selbst hatte mit einigen Wechseljahr-Symptomen zu kämpfen und zusätzlich mit den Nachwirkungen einer Borreliose, die ich mir eingefangen hatte. Mein Immunsystem war geschwächt und anfällig, obwohl ich mich bereits mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgt hatte.

Auch geschäftlich war ich an einem Scheidepunkt. Die Kinder waren erwachsen, meine Praxis zuhause hat mich nicht mehr erfüllt. Ich war zwar im Coaching- und Seminar-Bereich tätig, aber ich habe gemerkt, dass ich mehr unter Leute wollte, raus aus dem Haus, rein in den Austausch mit Kollegen und Gleichgesinnten. Ich wünschte mir eine wache Community. Ich war in einer Umbruchslaune und fragte mich, wie ich mich als Coach aufstellen könnte, wie ich auch online aktiv werden könnte. Es musste einfach etwas Neues her und das war der Zeitpunkt, an dem ich hajoona näher kennen lernte.

Nach zwei Monaten Testphase ging ich im April 2019 zu einem regionalen hajoona Event nach Stuttgart. Es handelte sich um einen Super Day, bei dem auch die hajoona Gründer Dirk Jakob und Andrej Uschakow anwesend waren. Im Grunde war die ganze hajoona Family vor Ort.

Denn es war ein besonderer Super Day. Der Content der Speaker hat mich sehr begeistert, vor allem als Dirk Jakob mit hajoona Gold Presidentin Dr. (Univ. Tianjin) Rita Frey auf der Bühne davon gesprochen haben, wie das hajoona Produktkonzept entwickelt wurde und warum es so einzigartig ist. Ich erinnere mich noch genau daran, dass mir die Tränen geflossen sind, als die Vision und Philosophie von hajoona erklärt wurde.

Ich war geflasht davon, dass ich bei diesem Event auf Menschen getroffen bin, die genauso ticken und denken, wie ich. Es wurde über Werte gesprochen, die auch mir schon immer sehr wichtig waren. Zuvor hatte ich es erlebt, dass viele Kooperationen, die ich eingegangen war, daran scheiterten, dass meine damals gewählten Partner nicht werteorientiert gehandelt haben, sondern ausschließlich durch ihre eigenen Interessen gesteuert waren.

Schon lange war ich auf der Suche nach Gruppen von Menschen, die sich einer werteorientierten Ausrichtung verschrieben haben, und sich daran auch halten, so dass ihre Werte nicht zu leeren Worthülsen verkümmern.

Nach dem Life-Event war nicht nur ich begeistert, sondern auch mein Mann spürte, dass mein Engagement bei hajoona in die richtige Richtung gehen würde. Er sagte damals zu mir: „Wenn Du jetzt etwas Neues startest, dann mach das mit hajoona, weil Dir hier alles geboten wird. Der hajoona Campus unterstützt Dich dabei, Deine Persönlichkeit entfalten. Es gibt bei hajoona tolle Leute. Man merkt, dass die Company Dir ein gesundes Fundament bietet. Es ist ein deutsches Unternehmen und Du hast die Chance, bei etwas ganz Neuem mit dabei zu sein.“

Im April 2019 habe ich mich dann für ein hajoona Business Paket entschieden und bin durchgestartet.

Welche Produkte findet der Kunde bei hajoona?

Andrea Schön: Ich habe gleich nach meinem Start bei hajoona in kürzester Zeit ganz viele Menschen für die Darmkur „Reset“ und den grünen Kaffee „Balance“ gewinnen können. Und so bin ich innerhalb eines Monats relativ schnell in die nächsten Positionen gerutscht, ohne das Geschäft besonders gut zu verstehen, sondern einfach, weil ich meine eigene Begeisterung an meine Seminarteilnehmer und meine Kunden weitergeben konnte. Das war für mich ein leichtes Spiel. Meine Kunden sind total überzeugt von dem ganzheitlichen Produkt-Konzept und der Einfachheit der Anwendung.

Bei mir selber konnte ich fünf von den Produkten, die ich vorher verwendet hatte durch das Best-in-one-daily „Vitality“ von hajoona ersetzen. Die Mineralstoffe, die Spurenelemente, die ganzen Vitamine, das OPC, und die hochbioverfügbaren Phytostoffe wie Polyphenole, in „Vitality“ ist wirklich alles drin, was ich vorher meinen Kunden und meiner Familie in vielen Einzelkomponenten zur Verfügung gestellt habe. Das macht es einfacher und ich bin ein großer Fan von Leichtigkeit. Deswegen war es für mich klar, dass ich mit diesem Konzept mit richtig gutem Gewissen und ganz viel Freude raus gehen und Menschen einfach glücklich machen kann.

Wie werden die Vertriebspartner von hajoona unterstützt?

Andrea Schön: Die Vertriebspartner erhalten bei hajoona einen mega Support. Auch dieser Punkt hat mich total abgeholt. Meine Ansprechpartnerin, hajoona Platin Presidentin Iris Zettl, hat mir gleich bei den ersten Terminen mit meinen eigenen Interessenten gezeigt, wie sie selbst an ein solches Akquisegespräch herangeht. Sie war immer für mich da, für alle Fragen stets erreichbar.

Meinen erster Workshop „Hören und Verstehen“ mit hajoona Gründer und Geschäftsführer Dirk Jakob, den ich erleben durfte, werde ich nie vergessen. Jahrelang war ich schon vorher auf Schulungen und in Seminaren gewesen, doch ich habe noch nie so unfassbar viel Humor auf einem Seminar erlebt. Sämtliche Tools wurden zudem sehr praxisnah vermittelt.

Ich dachte immer, ich bräuchte keine Campus-Flat, die hajoona in Verbindung mit dem hauseigenen Campus anbietet, denn ich war ja bereits sehr gut ausgebildet. Was sollte mir hajoona da noch bieten, so dachte ich. Ich wurde jedoch eines Besseren belehrt, weil man im Campus einfach wichtige Skills und Tools erlernt. Es ist eine wertvolle Basis-Ausbildung für den Vertrieb. Wenn man es richtig gut machen will, dann kommt man nicht drum herum, sich diese Basics einzuverleiben.

Natürlich macht es auch riesig viel Spaß, weil alle Bespiele aus dem Leben gegriffen sind und ganz viel Erfahrung mitgeliefert wird. Ich betrachte es wie eine Grundausbildung und ich habe mir selbst das Ziel gesetzt, drei Jahre zu lernen von denen, die das Business schon super gut beherrschen. Dann kann einfach nichts mehr schief gehen.

Wie wichtig sind Events, Workshops und Training?

Andrea Schön: Events sind für mich unabdingbar. Man sollte kein Event auslassen. Seit ich bei hajoona gestartet bin, habe ich kein einziges Event ausgelassen, außer ich war krank. Ein Event bietet nicht nur eine Unternehmensvorstellung, sondern es vereinfacht den Teampartnern auch die Arbeit. Sie müssen einfach nur ihre Gäste einladen und können so die Macht der dritten Stimme für sich nutzen. Der hier gebotene Support von den geschulten und bereits erfahrenen Führungskräften macht das Geschäft einfach.

Außerdem ist ein Event für mich immer auch eine Energie-Tankstelle, ein Bad in der Community, ein Austausch. Wenn ich zum Beispiel eine Problemstellung habe und im Gespräch merke, dass es anderen genauso geht, geht es mir gleich schon viel besser. Egal ob Event, Workshop oder Trainings, sie sind genauso wichtig, wie die Produkte, wenn nicht sogar wichtiger, denn wenn es um die eigene persönliche Entwicklung geht, gibt es keine bessere Quelle.

In jedem Beruf muss man regelmäßig zu Fortbildungen gehen und sich immer wieder auf dem Laufenden halten. Das Leben ist eben ein fortlaufender Entwicklungsprozess. Wenn man das nicht für sich erkennt, wird es wahrscheinlich relativ schwierig und holprig werden auf dem Weg zum Erfolg.

Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag von dir aus?

Andrea Schön: Ich hatte zunächst ein ziemliches Zeitmanagement Problem, weil ich anfangs noch in alten Strukturen meiner Selbständigkeit, der Unterstützung meines Mannes und meiner Familie hing. Doch nach kurzer Zeit habe ich zwei feste Tage eingerichtet, an denen ich nur im Home-Office bin, um Zoom-Konferenzen zu machen, Telefonate, Trainingseinheiten und andere Dinge. Den Rest der Woche gestalte ich flexibel und nach Bedarf mit Life-Terminen und der Unterstützung meines Teams.

So wurde hajoona für mich zu einem 100% Job. An manchen Tagen sind es mehr als acht Stunden, wenn man Abends noch über Zoom „Health & Beauty Talks“ gibt oder die Campus Trainings mitnimmt. Es sind oft schon volle Tage, aber es macht ja auch Spaß. Insofern sehe ich es manchmal gar nicht als Arbeitszeit.

Wir arbeitest du? Online, Liste, Leute, etc.?

Andrea Schön: Ich bin da sehr flexibel. Ich arbeite sowohl online als auch mit Adresslisten. Das Workbook, das hajoona zur Verfügung stellt, ist gerade am Anfang ein großer Schatz, um eine Struktur in die eigene Arbeit zu bringen. Später kann man dann immer noch Excel Listen gestalten.

Online arbeite ich gerne mit Menschen, die weiter entfernt sind. Wenn jemand zum Beispiel in Hamburg wohnt, ist das somit für mich kein Grund, diese Person nicht als Teampartner zu gewinnen. Dennoch ziehe ich Life-Termine immer vor. Diese beflügeln mich, weil ich super gerne mit Menschen in Kontakt bin.

Ich genieße es, den Menschen vor mir zu haben, damit ich ihn noch besser dort abholen kann, wo er steht. Ich kann mich so besser auf mein Gegenüber einstellen, spüren und wahrnehmen, was er tatsächlich sucht, welche Themen ihm wichtig sind, um ihm dann entsprechende Möglichkeiten zu eröffnen.

In welchen Ländern bist du aktiv?

Andrea Schön: Ich habe überwiegend deutsche Teampartner, aber auch welche in der Schweiz, in Österreich und ein Team in Luxemburg. Alles andere darf sich entwickeln. Es ist meine Vision, europaweit tätig zu sein.

Wie wichtig ist die Familie für den Erfolg?

Andrea Schön: Die Vereinbarkeit von Familie und Erfolg ist mir ganz wichtig. Was ich tue, mache ich ein Stück weit auch immer für meine Familie. Wenn es mir gut geht und ich erfüllt bin, dann überträgt sich das auf meine Familie. Es hat am Anfang etwas gedauert, bis sich meine Familie an meine Aktivitäten im Rahmen des hajoona Business gewöhnt hat. Bisher kannten sie mich ja eher als 100% Mama und Ehefrau, die hobbymäßig noch Therapeutin und Coach war.

Das hat sich mit hajoona natürlich verändert. Hier ist eine absolute Klarheit und offene Kommunikation wichtig. Wenn es einem wirklich wichtig ist, was man für sich wählt, wenn man sein „Warum“ klar vor Augen hat, dann kann die Familie auch optimal folgen und unterstützen. Meine Familie ist mächtig stolz auf mich und ich erfahre durch sie volle Unterstützung in dem, was ich tue.

Sie profitiert nicht nur von den hajoona Produkten, sondern auch von den Learnings, die ich mit ihnen teile. Sie genießen ebenso wie ich die tollen Gespräche mit hajoona Gründer Dirk Jakob, Co-Founder Andrej Uschakow und der ganzen Community, die man auf den Events trifft.

Welche Tipps hast du für Neueinsteiger im Network Marketing?

Andrea Schön: Neueinsteiger sollten sich im Klaren darüber sein, warum sie bei hajoona aktiv sein wollen. Wenn aus einem hajoona Kunden ein Teampartner wird, weil ihn das Geschäft interessiert, sollte er sich darauf fokussieren, was er tun kann, um möglichst schnell erfolgreich zu sein. Dann sollte er die grundlegenden Schritte gehen, um sich eine Basis aufzubauen.

Nach dem Registrieren als Teampartner und dem Abschluss eines Abos liefert hajoona Tools wie das Workbook und die Video-Education auf dem Silbertablett, die Schritt für Schritt die eigene Einarbeitung leicht machen.

Sollte der eigene Sponsor aktiv sein und sich bereits eine Position als Führungskraft aufgebaut haben, dann kann sich ein Neueinsteiger buchstäblich an seine Fersen heften. Er muss einfach die Dinge tun, die ihm gesagt werden, bereit sein, Hilfe anzunehmen, nachfragen, alle angebotenen Termine zum Austausch und Telefonpartys nutzen, um Kontakte zu machen.

Anfänger sollten vor allem die Breitschaft mitbringen, sich auf Neues einzulassen, und erkennen, dass sie noch etwas dazu lernen dürfen. Kontraproduktiv ist die Haltung, man sei gut ausgebildet, habe sich bereits in seinem Beruf etabliert, man kriege das schon irgendwie auf seine Weise hin. Auch ich musste mich hier erst öffnen, neu sortieren, die Bereitschaft entwickeln, konstruktive Kritik anzunehmen, mir Dinge sagen zu lassen, einfach mal zu machen und in den aktiven Austausch zu gehen.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Andrea Schön: In fünf Jahren sehe ich mich natürlich ganz oben. Es ist mein großes Ziel, eine mittragende Säule von hajoona zu sein, gemeinsam mit den Führungskräften Trainingsparts zu übernehmen und Begegnungsstätten für die hajoona Community mit aufzubauen. Ich bin hier bei mir am Bodensee jetzt schon dabei, Meetingpoints zu errichten.

Außerdem werde ich mich aus Deutschland hinaus bewegen. Mein Mann wird sich aufgrund meines Erfolgs aus seinem Unternehmen zurückziehen können und ich werde dann in ihm einen Manager haben, der mir den Rücken frei hält. Gemeinsam werden wir deutschlandweit und darüber hinaus reisen, um hajoona Begegnungsstätten zu besuchen, um Menschen zu befähigen, sie aufzubauen, sie zu unterstützen, Brücken zu bauen, gesund zu vernetzen. Das ist es, was mich erfüllt, das hajoona Geschäft gemeinsam mit der Community nach vorne zu bringen, weiterhin wunderschöne Events zu gestalten, zu organisieren. Ich liebe es einfach, mitgestalten zu dürfen.

Wir bedanken uns bei Andrea Schön für das Interview

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.