Andros SO GOOD So Veggie

Die Geschmacks-Rebellion im Kühlregal geht weiter: ab jetzt gibt es die neue Jogurt- Alternative auf Kokosmilchbasis auch in der Sorte Vanille!

Lecker cremig – und das ganz ohne Milch: Andros SO GOOD So Veggie heißt die vegane Joghurtalternative aus Kokosmilch. Vegetarier, Veganer und immer mehr Flexitarier sind begeistert vom einzigartigen Geschmack auf 100% Pflanzenbasis! Die neue Sorte Vanille verspricht nun allen, die sich bewusst ernähren wollen, noch mehr Spaß und Vielfalt beim Mixen und Genießen.

Unglaublich lecker, überraschend vegan. Seit Februar begeistert Andros SO GOOD So Veggie immer mehr Joghurt-Liebhaber, die sich für eine pflanzliche Ernährung interessieren. Anders als zahlreiche Mitbewerber, die eine Soja-Basis bevorzugen, setzt das erfolgreiche Unternehmen Andros bei seinem Produkt ausschließlich auf milde Kokosmilch. Neuzugang in der Andros SO GOOD So Veggie-Familie ist die Geschmacksrichtung „Vanille“: Das süße und natürliche Aroma harmoniert perfekt mit der Kokosmilch und ist wie alle anderen Sorten nicht nur frei von Konservierungsmitteln, sondern auch von künstlichen Farb- oder Geschmacksstoffen. Das unvergleichliche Ergebnis ist eine herrlich cremige Joghurtalternative – einfach perfekt zum Mischen mit frischen Früchten oder dem eigenen Lieblingsmüsli.

Neugierig auf frischen Genuss ganz ohne Milch?

Die pure und vor allem gänzlich ungesüßte Sorte „Natur“ ist mit ihrem vollmundig-cremigen Geschmack sogar für die Zubereitung herzhafter Speisen geeignet. Und bei den Obst-Varianten „Erdbeere“ und „Pfirsich-Maracuja“ punktet Andros, eines der führenden europäischen Unternehmen in der Fruchtverarbeitung und -veredlung, mit seiner geballten Expertise: Wo sonst findet man derart saftige Fruchtstückchen?

Egal, welche Lieblingssorte – alle sind optimal für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet, eine köstliche Calcium-Quelle obendrein und überzeugen mit ihrem fairen Preis. Lust auf kreative kulinarische Ideen? Smoothie-Bowl, Bananenbrot oder Tofu-Fajitas – auf www.androssogoodsoveggie.de finden sich tolle Rezeptvorschläge!

Verständlich, dass jetzt sogar die Milch sauer wird:

„Mr. Grumpy Milk“ heißt die fluchende Milchpackung, die – mit einem Augenzwinkern– als Testimonial darauf aufmerksam macht, dass tierische Produkte immer mehr Konkurrenz bekommen. Die Umwelt dürfte es freuen, verbrauchen pflanzliche Nahrungsmittel doch weniger Wasser und Energie in ihrer Herstellung. So auch Andros SO GOOD So Veggie, der fröhliche Geschmacksrebell im Kühlregal, der jetzt schon Nr.1 bei den pflanzlichen Joghurts aus Kokosmilch ist!

Die Andros SO GOOD So Veggie Joghurt Alternativen in den Sorten Vanille, Natur, Erdbeere und Pfirsich- Maracuja (400g-Becher / 1,99 € UVP) sind bei REWE und Edeka erhältlich.

Quelle Mrs. Politely DELICIOUS PR GmbH