Angermaier X Barbara Meier: Gutes Gewissen inklusive

Topmodel Barbara Meier designt ihre erste nachhaltige Dirndl-Kollektion

Über die Farben und Stoffe ist man sich soweit einig. Nun müssen noch die Details wie Schürzen und Knöpfe besprochen werden: Teammeeting für die „Angermaier x Barbara Meier“ Capsule Collection im Hotel Adina in München.

Pandemiebedingt waren die Vorbereitungen mit Angermaier Geschäftsführer Dr. Axel Munz und Designerin Eileen Popielaty bisher via Zoom gelaufen, die Stoffe per Post geschickt worden. Jetzt endlich kann Top-Model und Schauspielerin Barbara Meier die Entwürfe, die sie ausgesucht hat, auch einmal „live und in Farbe“ begutachten.

„Diese nachhaltige Dirndl-Kollektion mit Angermaier ist ein echtes Herzensprojekt von mir“, so die 35-Jährige, die sich seit Jahren für eine bessere Umwelt einsetzt und u.a. seit 2017 Botschafterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für faire und umweltfreundliche Mode ist. Die gebürtige Bayerin, Siegerin der 2. Staffel von GNTM, hat ihre Liebe zum Dirndl zwar erst spät entdeckt – dafür aber mit Macht:

„Ich war mit 20 zum ersten Mal auf der Wiesn,“ so das Topmodel, das heute mit Mann und Tochter in Österreich lebt, „aber da hat es mich so richtig gepackt. Ich mag das Traditionelle, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das einem die Tracht vermittelt. Und außerdem sieht wirklich jede Frau in einem Dirndl toll und sexy aus. Es gibt kein Kleidungsstück, das jedes Alter, jede Größe und jeden Körpertyp so attraktiv in Szene setzt.“

Als ausgewiesene Nachhaltigkeitsexpertin war es aber für sie nie leicht, das richtige Dirndl zu finden. Bisher. Denn mit der „Angermaier X Barbara Meier“ Capsule Collection hat sie diese nun einfach selbst entworfen. Eine logische Kooperation, denn das Münchner Trachtenhaus hat mit der „Greenline“ bereits 2017 die erste nachhaltige Trachtenkollektion der Welt auf den Markt gebracht: „Angermaier war absolut meine erste Wahl für dieses Projekt“, so Meier und Angermaier Geschäftsführer Dr. Axel Munz ergänzt: „Barbara verkörpert alles, wofür Angermaier steht. Wir könnten uns keine bessere Botschafterin vorstellen.“

Wie genau die „Angermaier X Barbara Meier“ Capsule Collection aussehen wird, wird bei dem Termin im Hotel Adina noch nicht verraten. Nur soviel gibt Barbara Meier – spielte gerade mit Matthias Schweighöfer in „Army Of The Dead“ – preis: „Mir war wichtig, dass für jeden Typ etwas dabei ist,“ so die schöne Rothaarige. „Und dass die Dirndl bequem sind – und lange tragbar.“

Gutes Gewissen inklusive.

Fotocredit @Angermaier

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle Together.Partners