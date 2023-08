Anyfin launcht Kreditübersicht

Die makroökonomische Situation belastet die Geldbeutel der Menschen nach wie vor. Hohe Lebenshaltungskosten und steigende Zinssätze – nie war es wichtiger, ein umfassendes Verständnis der persönlichen finanziellen Situation zu haben. Während der Markt für Budgetierungstools weitgehend gesättigt ist, fehlt es an Lösungen, die Menschen einen Überblick und Informationen über ihre Verbindlichkeiten geben.

Das schwedische Fintech Anyfin, das Menschen dabei unterstützt, weniger für teure Konsumkredite zu zahlen, reagiert nun auf diese Nachfrage. Die Kreditübersicht bietet App-Nutzerinnen und -Nutzern erstmals ein komplettes Abbild all ihrer Kredite, vom Ratenkauf über den Dispo bis hin zum Auto- oder Immobilienkredit. Dazu wird die Anyfin-App mit dem Bankkonto verbunden; Kredite werden automatisch als solche erkannt und hinzugefügt.

Dieser Service ist nicht nur eine statische Kreditübersicht, sondern stellt zusätzlich einen detaillierten Einblick in die Kreditstruktur zur Verfügung: Die monatlichen Zahlungen werden in Zinssätze, Gebühren und tatsächliche Kreditrückzahlung aufgeschlüsselt. So können die Nutzerinnen und Nutzer nachvollziehen, wie viel Geld sie tatsächlich für die Tilgung ihrer Schulden aufwenden und welcher Anteil jeden Monat in Zinsen und Gebühren fließt.

„Hohe Zinssätze, versteckte Gebühren, fällige Zahlungstermine und mangelndes Finanzwissen – es ist für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht leicht, im Kreditdschungel den Überblick zu behalten“, so Irfan Cütcü, Chief Product and Technology Officer bei Anyfin. „Mit der Kreditübersicht geben wir Nutzerinnen und Nutzern ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie nicht nur all ihre Schulden an einem Ort einsehen, sondern auch ein tieferes Verständnis für diese entwickeln und entsprechend fundierte finanzielle Entscheidungen treffen können. Unsere Mission ist es, die Kreditbranche fairer und transparenter zu gestalten. Der Launch der Kreditübersicht ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.“

Die Kreditübersicht steht ab sofort kostenlos in der Anyfin-App unter “Meine Kredite” zur Verfügung. Alle gängigen Kreditanbieter werden unterstützt. Die Funktionalität wird kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt

Bild Irfan Cütcü, Chief Product and Technology Officer bei Anyfin

Quelle Redgert Comms GmbH