Erfolgreiche Wachstumsfinanzierungsrunde für ProcureTech Startup apadua

12 bekannte Business Angels investieren in das SaaS Unternehmen aus Köln-Ehrenfeld

apadua, ein ProcureTech-Startup aus Köln, hat soeben eine Wachstumsfinanzierungsrunde unter Beteiligung von 12 Business Angels abgeschlossen. Zum Investorenkreis gehören Sebastian Mertes und Michala Rudorfer, Emma CEO Manuel Müller und COO Christian Portz sowie Holger Felgner, Co-CEO von Chrono24.

Weitere Investoren sind u.a. Martina Pfeifer sowie Thomas Klews, die beide weitreichende Private Equity Erfahrung mitbringen. Das erstmalig eingeworbene Kapital soll dazu verwendet werden, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und neue Märkte zu erschließen.

Mit ihrer modular aufgebauten SaaS-Plattform haben Gregory N. Vider und Markus Sinz, die Gründer von apadua, eine Lösung geschaffen, die Unternehmen bei der kollaborativen Ausschreibung ihrer Projektanforderungen, der Identifikation geeigneter Dienstleister und dem datengestützten Produktgruppenmanagement (Category Management) unterstützt.

Dass hierfür enorme Nachfrage besteht, haben auch die Investoren erkannt: „apadua hat die Ambition, den Einkauf von Professional Services zu transformieren – basierend auf Standardisierung und Automatisierung“, erläutert Sebastian Mertes. „Wir sind überzeugt, dass Gregory und Markus eine SaaS-Lösung gebaut haben, die viel Potential hierzu hat.“

Bereits heute nutzen mehrere Fortune Global 500-Unternehmen, KMUs und Hidden Champions mit kontinuierlichem Bedarf an Professional Services die Plattformlösung von apadua. Für 2023 plant das Startup einen siebenstelligen Umsatz und eine Wachs- tumsrate von deutlich über 100%.

In den kommenden Jahren strebt das Unternehmen außerdem an, in außereuropäische Länder zu expandieren. Mit dem neuen Kapital sollen die Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene weiter ausgebaut werden, um apadua als führende Marke für den Ein- kauf von Professional Services zu etablieren.

„Wir sind stolz auf die Unterstützung der erfahrenen und angesehenen Investoren“, freut sich Gregory N. Vider über die erfolgreiche Finanzierungsrunde. „Mit den zusätzlichen Mitteln können wir unser Wachstum beschleunigen und unseren bestehenden und neuen Kunden kontinuierlich innovative Lösungen zur Verbesserung ihrer Einkaufsprozesse anbieten.“

Auch Markus Sinz ist überwältigt von dem positiven Feedback und dem Zuspruch der Investoren: „Eine so starke und diverse Gruppe an Personen für die eigenen Idee zu gewinnen, ist eine großartige Bestätigung für uns Gründer und unsere Geschäftsidee.“

Die SaaS-Plattform basiert auf selbst entwickelten Algorithmen und nutzt Machine- Learning-Methoden, um den Markt für Professional Services zu durchleuchten und An- gebot und Nachfrage in Echtzeit zusammenzuführen. Die maschinell kuratierte Unternehmensdatenbank EXPLORE, eines der drei Module der apadua-Suite, enthält mittler- weile mehr als 35.000 Dienstleistungsfirmen weltweit.

Sie deckt das gesamte Spektrum wissensintensiver Dienstleistungen wie IT-Beratung, IT-Services, Softwareentwicklung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Training & Coaching, Ingenieurdienstleistungen sowie Marketing- und Agenturdienstleistungen ab.

Bildquelle / Foto: Procurement Summit)

Quelle apadua GmbH