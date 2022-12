Das in Österreich ansässige Startup-Unternehmen Arkeon verwandelt CO 2 mittels Gasfermentation in funktionelle Proteinzutaten und sichert damit weitere vier Millionen EUR.

Das vor etwas mehr als einem Jahr gegründete Wiener Startup Arkeon erweiterte seine Seed-Finanzierungsrunde um mehr als vier Millionen Euro, um damit die firmeneigene Technologie zur direkten Umwandlung von Kohlendioxid in Proteinzutaten noch effektiver ausbauen zu können. Nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres seine Seed-Runde mit führenden Food- und Climate-Tech-Investoren erfolgreich abgeschlossen hatte, sicherte sich das Unternehmen nach Erreichen wichtiger Meilensteine nun zusätzliches Kapital von neuen, strategischen Investoren, darunter ICL, aws Gründerfonds, FoodHack und Tet Ventures.

Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 10 Millionen EUR will das Unternehmen nun in seine Produktentwicklung, den Ausbau der Technologie und die Erweiterung von Infrastruktur investieren. So ist etwa ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum geplant, das die Skalierung des Produktionsprozesses von Arkeon beschleunigen und gleichzeitig die Weichen für industrielle Anwendungen seiner Produkte stellen soll.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer neuen strategischen Partner sowie über das starke Engagement unserer bestehenden Investoren, um die nachhaltige Produktion von proteinogenen Inhaltsstoffen Realität werden zu lassen“, sagt Dr. Gregor Tegl, Mitgründer und CEO von Arkeon.

Mit einem Team, das sich aus weltweit führenden Archaeabiolog:innen, Verfahrensingenieur:innen, Lebensmittelwissenschaftler:innen und Fermentationstechniker:innen zusammensetzt, will das Unternehmen die Lebensmittelproduktion auf globaler Ebene verändern. Mit einer innovativen Technologie, die ohne große Landflächen, Tiere oder große Wassermengen auskommt, ermöglicht Arkeon es Unternehmen, bestehende Produkte zu verbessern, beziehungsweise neue zu schaffen und ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Die versatilen B2B-Produkte des Unternehmens können als Clean-Label-Zutaten für Lebensmittel- und Getränkeprodukte, alternative Proteine, Geschmacks- und Aromastoffe, Nahrungsergänzungsmittel sowie Zellkulturmedien für kultiviertes Fleisch verwendet werden. Durch die Herstellung von nahrhaften, funktionellen und nachhaltigen Protein-Inhaltsstoffen ermöglicht Arkeon die Umwandlung von ressourcenintensiven Industrien in nachhaltige, emissionsarme Systeme.

Quelle Bild und Text: Arkeon GmbH (Arkeon)