Bei den Neuwahlen des BDU-Fachverbands Personalberatung wurde Arne Adrian, Geschäftsführer der PAWLIK Group und von PAWLIK Recruiters einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Er leitet für weitere zwei Jahre bis Ende 2024 den größten Fachverband des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberatungen (BDU). Rund 90 Personalberatungen haben sich hier zum Austausch zusammengeschlossen. Als größtes Branchennetzwerk informiert der BDU Fachverband Personalberater mit ihren jährlichen Umfragen und Fachkongressen über die Lage der Personalberater in Deutschland und über Trends.

Arne Adrian zu seiner Wiederwahl: „Ich freue mich über das ausgesprochene Vertrauen. Als People Business erlebt die Personalberaterbranche in diesen Krisenzeiten starke Veränderungen, so dass wir den Austausch über Trends und Lösungsansätze im Sinne alle Stakeholder vorantreiben werden.“

Arne Adrian ist Geschäftsführer der PAWLIK Group und Geschäftsführer der Personalberatung PAWLIK Recruiters, die Top-Positionen im Management international besetzt und dabei die wissenschaftliche Personaldiagnostik einbezieht. Außerdem leitet der 56-Jährige als Vorstand den Fachverband Personal im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU.

Der gebürtige Hamburger studierte Betriebswirtschaft und arbeitete mehrere Jahre als Führungskraft in verschiedenen international tätigen Unternehmen, bevor er 2002 zu PAWLIK wechselte und 2007 in die Geschäftsführung berufen wurde. Er ist spezialisiert auf die Besetzung von Management-Positionen in Technologieunternehmen. Arne Adrian lebt und arbeitet in Berlin.

Bild Arne Adrian, Geschäftsführer der PAWLIK Group und Geschäftsführer der Personalberatung PAWLIK Recruiters ist BDU-Fachvorsitzender Personalberatung / Bildrechte: Rainer Unkel

Quelle PAWLIK Consultants GmbH