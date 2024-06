Die Kraft des Ozeans – Astaxanthin von Nature Basics

Wir wollen mehr – mehr von den Wundern des Meeres. Astaxanthin ist ein kraftvolles Antioxidans mit markanter roter Farbe und ist in der Natur in Pflanzen oder bestimmten Mikroorganismen wie Plankton, Algen, Pilzen und Bakterien zu finden. Es wird hauptsächlich von Mikroalgen wie Haematococcus pluvialis (auch Blutregenalge genannt) produziert, die in Süßwasserumgebungen gedeihen und große Mengen Astaxanthin synthetisieren können, wodurch sie eine bedeutende natürliche Quelle darstellen.

Das auffällige rosa Pigment, das wir bei verschiedenen Wassertieren wie Garnelen, Forellen, Krabben und einigen Vögeln wie Flamingos sehen, wird durch Astaxanthin verursacht. Es gelangt durch Algen und Plankton in die Nahrungskette und dient dort als wirksamer Schutz vor oxidativem Stress, der für Vitalität und Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist.

Die Vorteile des Nature Basics Astaxanthin

Das rein und natürliche Astaxanthin von Nature Basics wird aus Mikroalgen gewonnen, bietet eine einzigartige Struktur und damit höhere Bioverfügbarkeit im Vergleich zu synthetischem Astaxanthin. Ein beträchtlicher Anteil der Mikroalgen, die üblicherweise für die Astaxanthin-Produktion verwendet werden, wird in künstlich beleuchteten Indoor-Glasröhrensystemen gezüchtet, im Gegensatz zur nachhaltigen Kultivierung in Zuchtbecken unter freiem Himmel, was natürlich und umweltfreundlich ist.

7,8mg reines und hochwertiges Astaxanthin-Pulver pro Kapsel

Natürliches Astaxanthin aus Mikroalgen enthält von Natur aus das ursprüngliche Carotinoid-Spektrum der Algen

einfache und angenehme Einnahme dank kleiner Kapsel

ideal zur Mahlzeit einnehmen, da fettlöslich

Auch für Sportler:innen und Athlet:innen geeignet

Wie man das Astaxanthin am besten einnimmt? Eine Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit einnehmen, da Astaxanthin fettllöslich ist und so vom Körper besser aufgenommen werden kann.

Über Nature Basics

Nature Basics wurde 2020 in Mainz gegründet und gehört zur founderholics GmbH. Die Marke steht für nachhaltige, klimapositive und qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper von innen heraus stärken und für eine optimale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung sorgen. Die Supplements werden alle mit ärztlichem Fachwissen und Experten aus der Naturheilkunde entwickelt. Es wird größte Sorgfalt auf die Reinheit der Inhaltsstoffe gelegt. Alle Produkte entstehen ausschließlich aus den Elementen natürlicher veganer Quellen und beinhalten keine unerwünschten Zusatzstoffe.

Astaxanthin ist online unter naturebasics.de erhältlich. Es kostet 39,90€ (120 Kapseln für 4 Monate).

