Augmented Reality trifft Kunst

iazzu, ein führendes Unternehmen in der ArtTech-Branche, kündigt eine bahnbrechende Funktion an, die Augmented Reality (AR) nutzt, um die In-Situ-Visualisierung von Kunstwerken zu revolutionieren. Ein bemerkenswerter Vorteil dieser Innovation ist ihre universelle Zugänglichkeit. Die bahnbrechende AR-Visualisierung von iazzu ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar und ist damit die weltweit erste Kunst-App, die Kunstliebhabern, Sammlern und Ausstellern ein solches Nutzererlebnis zusätzlich zu iOS auf Android-Geräten bietet.

Was iazzu von anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es das erste Unternehmen ist, das diese transformative AR-Visualisierungsfunktion in-situ einführt und damit Kunst und Technologie miteinander verbindet. Diese Innovation ebnet den Weg für eine neue Ära in der ArtTech-Industrie und definiert die Grenzen von Kreativität und Interaktivität neu. iazzu’s innovative AR-Technologie versetzt die Nutzer in eine Welt, in der Kunst und Realität nahtlos miteinander verschmelzen. Diese Funktion ermöglicht es Kunstliebhabern, virtuelle Meisterwerke in ihrer physischen Umgebung zu platzieren und so ein fesselndes Erlebnis zu schaffen.

„Das iazzu-Team ist stolz darauf, diese bahnbrechende Funktion zu enthüllen, die die Art und Weise, wie Menschen sich mit Kunst auseinandersetzen und sie schätzen, verändern wird“, sagt Romana Kunz, Mitbegründerin und CEO von iazzu. „Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, den Visualisierungsprozess zu vereinfachen und sicherzustellen, dass diese Technologie für Kunstbegeisterte auf der ganzen Welt auf einer Vielzahl von Geräten zugänglich ist. Wir glauben, dass diese Innovation einen tiefgreifenden Einfluss darauf haben wird, wie Kunst präsentiert und wahrgenommen wird.

Die AR-Funktion von iazzu verwandelt jeden Raum in eine persönliche Kunstgalerie und bietet ein einzigartiges Erlebnis. Benutzer können ihre virtuellen Kunstsammlungen kuratieren und berühmte Meisterwerke in unglaublichem Detailreichtum bequem von ihren mobilen Geräten aus erkunden.

Mit dieser bahnbrechenden Innovation bekräftigt iazzu seine Führungsposition in der ArtTech-Branche und macht einen bedeutenden Schritt nach vorn. Dieser Erfolg bekräftigt das Engagement von iazzu, Grenzen zu überschreiten und außergewöhnliche Kunst-Erlebnisse zu bieten.

iazzu bleibt entschlossen, seiner Community bemerkenswerte Kunst-Erlebnisse zu bieten, indem die Anwendung kontinuierlich aktualisiert und optimiert wird und die Kunstsammlung erweitert wird, um Benutzer zu begeistern und zu inspirieren.

Bild: Visualisierung in erweiterter Realität der Werke der Künstlerin Sandra Schawalder, Credit: iazzu

Quelle iazzu GmbH