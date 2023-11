Aus dem TV auf den eigenen Teller: Food-Startup getvoila wird Partner von SAT.1-Show „The Taste“

Deutschlandweiter Versand von Gerichten & Menüs rund um die TV-Show.

Ein besonderes „The Taste“-Weihnachtserlebnis für zu Hause.

Ein Fest für Genuss-Liebhaber! getvoila und „The Taste“ schließen eine aufregende Partnerschaft ab, die TV-Spitzenküche direkt nach Hause bringt: Ab sofort lässt sich die kulinarische Welt der erfolgreichen SAT.1-Kochshow „The Taste“ nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in der eigenen Küche genießen.

Ob Weihnachtsessen oder besonderer Anlass, die Kooperation verspricht Genuss und Unterhaltung auf einem neuen Level. Darauf hat sich das Food-Startup mit Seven.One Licensing, der Lizenz-Unit der Seven.One Entertainment Group, mit einem umfassenden Deal geeinigt. Darüber hinaus unterstützt SevenAccelerator, der frühphasige Investmentarm von ProSiebenSat.1, getvoila mit einer Investition dabei, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und die Markenbekanntheit zu erhöhen. Zusätzlich wird die Kooperation über ein TV- und Digital-Investment beworben.

Neben einem exklusiven „The Taste Weihnachtsmenü“ ermöglicht getvoila es nun, die einzigartigen Signature-Gerichte & Menüs der großartigen (Gast-) Juroren sowie renommierten Spitzenköche aus der TV-Show bequem landesweit zu Hause zu genießen. Max Strohe, „Koch des Jahres 2022″, präsentiert hierzu ein exklusives 4-Gänge-Menü, Nelson Müller die klassische Weihnachtsgans als Box für zu Hause. Alle Boxen sind nach den TV-Auftritten auf getvoila.com erhältlich und werden deutschlandweit mit Express-Versand an die Haustür geliefert.

„Lieblingsoutfits aus einer TV-Show zu shoppen, ist für Modeliebhaber bereits vollkommen normal. Jetzt wollen wir auch in der Food-Branche den nächsten Schritt gehen – gemeinsam mit unseren Partnern von „The Taste” und ProSiebenSat.1: Die Köche und ihre Gerichte für jeden deutschlandweit zugänglich machen und bis an die Haustür nach Hause liefern”, so der getvoila Gründer Julius Wiesenhütter.

360-Grad „The Taste“

Für eine 360-Grad-„The Taste“-Erfahrung kann man mit der „The Taste Experience Box” seine eigene Küche in den TV-Schauplatz kulinarischer Kreativität verwandeln. Die Box bietet Rezepte von Alexander Herrmann, alle notwendigen Kochutensilien – und den originalen „The Taste” Probierlöffel.

„The Taste zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, wie sich Geschmack kreieren lässt und die einzigartige Reise der Kandidatinnen und Kandidaten. Alles ist Emotion pur in der fantastischen Welt des Kochens und Schmeckens. Damit dies jetzt auch zu Hause erlebbar wird, habe ich mit getvoila eine „The Taste Experience Box” kreiert in der die wichtigsten Utensilien aus der Show sowie ausgewählte Rezepte zu finden sind!” sagt Alexander Herrmann, Juror der Kochshow und seit 1997 regelmäßig als Coach, Moderator oder Gast im TV zu sehen.

Bild:getvoila Gründer Mostafa Nageeb (links) und Julius Wiesenhütter (rechts

Quelle:getvoila