Ayer kauft Marke PoBeau

Übernahme der Marke PoBeau durch HARRIET HUBBARD AYER

Das deutsche Kosmetikunternehmen HARRIET HUBBARD AYER Parfümerie & Kosmetik GmbH hat die Marke PoBeau übernommen. Durch den Kauf der Marke erweitert der Hautpflege-Spezialist sein Produktportfolio um die erste und in ihrer Art einzige in Deutschland erhältliche Pflegeserie für den Po. Die Marke PoBeau sowie der bestehende Online-Shop bleiben bestehen.

„Mit der Übernahme der Marke PoBeau setzen wir unsere Strategie, unseren Kunden hochwertige und besondere Hautpflegeprodukte anzubieten, konsequent fort. Die erste Pflegeserie für den Po in Deutschland sorgt für eine Alleinstellung im Beauty Markt und weitere Wachstumsmöglichkeiten,“ sagt Florentin Kunzlmann, Geschäftsführer der HARRIET HUBBARD AYER Parfümerie & Kosmetik GmbH.

Erweiterung des Produktportfolios

Ayer Kosmetikprodukte stehen für höchste Ansprüche an die Entwicklung, Qualität, die verwendeten Inhaltsstoffe, Wirksamkeit und an die neuesten technologischen, wissenschaftlichen und dermatologischen Erkenntnisse. Alle Beautyprodukte sind in Deutschland entwickelt und hergestellt und erfüllen die Wünsche der Kunden nach Lösungen für die anspruchsvolle Haut und ein besonderes Anwendungserlebnis.

Ausgerichtet ist die breite Produktpalette auf die Pflege und Versorgung sowie die Abdeckung wichtiger Bedürfnisse der Haut verschiedener Körperbereiche. Darüber hinaus bietet das Angebot für Frauen und Männer auch Lösungen bei Hautirritationen, besonders problembehafteten Hautzonen, spezielle Produkte für den Schutz der Augen- und Lippenpartie oder die Entfernung des Make-Ups.

Bisher konzentrierte sich die Beauty-Branche überwiegend auf Hautpflegeprodukte für die klassischen Körperzonen. Dabei spielen Schönheit und Gesundheit für die Kunden heute zunehmend auch im Po-Bereich eine wichtige Rolle. Ayer reagiert nun auf diesen Trend und schließt so die Lücke im deutschen Beauty-Markt. Durch die Erweiterung seiner bestehenden Produktpalette mit der Pflegeserie PoBeau können sich Kunden nun auch über hochwertige Hautpflegeprodukte für den Po freuen.

Markenname PoBeau und Vertriebswege bleiben

Die vollständige Übernahme der Marke PoBeau durch die HARRIET HUBBARD AYER Parfümerie & Kosmetik GmbH erfolgt im Juni 2024. Der Markenname PoBeau und der dazugehörige Online-Shop (pobeau.de) werden fortgeführt. Alle anderen bestehenden Vertriebswege, wie zum Beispiel amazon.de, douglas.de oder der stationäre Einzelhandel von WAX IN THE CITY, bleiben ebenfalls erhalten.

Quelle HARRIET HUBBARD AYER Parfümerie & Kosmetik GmbH