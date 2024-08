Ayliva an Spitze der Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Ayliva steht mit „In Liebe“ in dieser Woche weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Indie-Band Leoniden („Sophisticated Sad Songs“) und Sabrina Carpenter („Short N` Sweet“). In die Top 5 schaffen es außerdem Konzertmitschnitte von One Direction-Mitglied Louis Tomlinson („Live“, vier) und der Dark Rock-Formation Mono Inc. („Symphonic Live – The Second Chapter“, fünf).

In den Single-Charts verteidigt Shirin David mit ihrem Sommerhit „Bauch Beine Po“ die zum fünften Mal in Folge die Spitze. US-Sängerin Sabrina Carpenter bringt drei Songs gleichzeitig unter: „Espresso“ (fünf), „Please Please Please“ (35) und „Taste“, das auf Rang 43 zugleich den höchsten Neueinstieg landet. Noch mehr Tracks platziert Ayliva in der Top 100. Die Sängerin ist mit „Wunder“ (mit Apache 207, zwei), „Nein“ (18), „Beifahrer“ (25), „Traum“ (54) und „Lieb mich“ (91) vertreten.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



Foto: Frau mit Kopfhörern, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts