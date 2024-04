Babymoon am Starnberger See

Babymoon im Schlossgut Oberambach am Starnberger See- Die Ruhe vor dem Schlafmangel

Morgens einfach liegen bleiben und sich beim Essen unterhalten, sind Luxusmomente, von denen junge Eltern nur träumen. Warum ein Babymoon Potenzial hat, die glücklichste Zeit einer Beziehung zu sein. www.schlossgut.de

„Mir sind in den vergangenen Monaten zunehmend mehr schwangere Frauen bei uns im Haus aufgefallen“, sagt Martin Schulze. Der Direktionsassistent des Schlossgut Oberambach am Starnberger See wollte es genauer wissen und fragte nach: „Im Gespräch erzählen mir die Paare meist, dass sie sich nochmal einen Kurzurlaub gönnen, weil sie vermutlich bald für lange Zeit wenig Schlaf und romantische Stunden abbekommen.“ Um es den werdenden Eltern noch einfacher zu machen, haben sich er und sein Team deshalb ein auf deren Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot ausgedacht.

Intensive Zeit zu zweit

Babymoon heißt diese ganz besondere Auszeit. Sie soll es künftigen Müttern erleichtern, sich bewusst auf den eigenen Körper zu besinnen und so eine emotionale Bindung zum Kind aufzubauen. Zur Ruhe zu kommen fällt im Schlossgut Oberambach leicht. Denn rund um das Biohotel liegen nur Wald und Wiesen – den Starnberger See und die Alpen immer im Blick. Als ideale Reisezeit gilt das zweite Schwangerschaftsdrittel. Dann ist die Morgenübelkeit normalerweise vorbei und die Frauen sind noch fit genug, um den Urlaub richtig zu genießen. Das Package Soon to be three – Babymoon-Tage umfasst unter anderem zwei Übernachtungen, ein Vier-Gang-Schwangerschaftsdinner mit alkoholfreiem Cocktail, das „Starter Kid“-Treatment mit biodynamischen Pflegeprodukten von Wala und ein Apfelbäumchen zum Mit-nach-Hause-nehmen und Einpflanzen. Inklusive Bio-Frühstücksbuffet kostet es ab 525 €/Pers.

Über das Schlossgut Oberambach. Das Biohotel Schlossgut Oberambach ist ein Kraftort im Alpenvorland mit ganzheitlich nachhaltigem Konzept. In dem herrschaftlichen Landsitz samt großzügigem Garten können Geburtstage, Familienfeste und kleine Hochzeiten gefeiert werden, zudem bietet das Hotel vor den Toren Münchens Green-Meeting- und Seminarmöglichkeiten. Die 40 individuell eingerichteten Zimmer und Suiten sind elektrosmogfrei und allergikerfreundlich. Mit dem Motto „Farm to Table“ zollt man sowohl den verarbeiteten Produkten als auch den örtlichen Zulieferern Respekt. Das eigene Gemüsefeld entspricht den Bestimmungen von Demeter e.V. Die Philosophie der Hoteliers, im Einklang mit der Natur zu leben, ist allgegenwärtig, zertifiziert durch das Label BIO HOTELS und als Partner von Bioland. www.schlossgut.de

