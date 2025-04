Bär begrüßt Ministeriumsverteilung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die stellvertretende Parteivorsitzende der CSU, Dorothee Bär, sieht die Verteilung der Ministerien zwischen SPD, CDU und CSU als gutes Ergebnis für ihre Partei an. „Markus Söder hat auch ganz klar gesagt, er hat für unsere Partei, für seine Partei, die drei wesentlichen Schlüsselressorts ausgesucht“, sagte Bär den Sendern RTL und ntv.

Das sei „alles, was mit innerer Sicherheit“ und „Hightech Zukunft für Deutschland und Landwirtschaft“ zu tun habe. „Und Heimat ist für die CSU und für Bayern ganz besonders wichtig. Also ich würde sagen, dass die CSU sich in keiner Weise beschweren kann.“

Vor diesem Hintergrund könne sie auch mit den sieben Ministerien für die SPD gut leben. „Es kommt ja immer darauf an, was einem besonders wichtig ist“, sagte Bär.



Foto: Dorothee Bär (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts