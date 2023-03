Bahn will wohl auf Glyphosat bei Unkrautvernichtung verzichten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bahn will laut eines Medienberichts ab sofort auf das umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat verzichten. Die „Bild am Sonntag“ schreibt, dass die Bahn stattdessen zur Unkrautbekämpfung auf Bahntrassen auf ihren rund 33.400 Kilometer Schienennetz in Deutschland Mäher-Maschinen und die umweltschonende Pelargonsäure einsetzen werde.

Das Mittel müsse aber noch vom Eisenbahn-Bundesamt geprüft werden, hieß es demnach laut „Bild am Sonntag“ aus Bahnkreisen. Die EU-Kommission hat eine Verlängerung der Zulassung von Glyphosat bis Dezember 2023 beschlossen. Die Bahn hatte den Einsatz von Glyphosat bereits in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren.



Foto: Güterzug auf Gleisanlage, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts