Matt Lawton, Portfoliomanager der T. Rowe Price Global Impact Credit Strategie, kommentiert die Blue Bonds anlässlich des Welttages der Ozean am 8. Juni:

Als Verwalter eines globalen Impact-Credit-Portfolios beurteilen wir die Aussichten von sogenannten Blue Bonds, einem innovativen Investmentinstrument für Projekte zur nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen, sehr positiv. So haben wir Anfang des Jahres in unseren ersten Blue Bonds investiert. Die Anleihe im Wert von 3,5 Milliarden Dollar wurde von der Export-Import Bank of Korea aufgelegt und unterstützt speziell Investitionen in den nachhaltigen Seeverkehr. Ziel der Anleihe ist es, die negativen Klima- und Umweltauswirkungen von See- und Küstenfracht, Wassertransport und Schiffen für den Hafenbetrieb in Korea zu minimieren. Die Export-Import Bank of Korea hat Schiffe, die fossile Brennstoffe transportieren, ausdrücklich von ihrem Blue-Bond-Programm ausgeschlossen.

Bank of Korea schließt Seetransport fossiler Brennstoffe aus neuem Anleihenfonds aus

Foto: Matt Lawton Portfoliomanager der T. Rowe Price Global Impact Credit Strategie ( Quelle: T. Rowe Price)

