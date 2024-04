Barmenia-Investment peers. überzeugt in Die Höhle der Löwen

Das Digital Health Startup peers. überzeugt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ gleich zwei Investoren: Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl. So geht es für peers. nach dem Löwen-Deal weiter.

In Deutschland leiden jährlich knapp 18 Millionen Menschen an einer klassifizierten psychischen Diagnose. Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz liegen bei durchschnittlich neun Monaten, wodurch sich die Symptome chronifizieren und den Schweregrad der Erkrankung erhöhen können. „Alle Menschen haben Zugang zu psychologischer Unterstützung verdient. peers. erfüllt diesen Wunsch und schafft dadurch eine Revolution im deutschen Gesundheitssystem“, erklärt Sophie Schürmann, Gründerin und CEO von peers.

BNS-Investment überzeugt zwei Löwen

Gemeinsam mit Julia Maria Hautumm (CEO) und Max Kirschning (CTO) hat sie einen KI-basierten Matching-Algorithmus entwickelt, durch den User zu Gruppen zusammengefügt und wöchentlich von Psychologinnen und Pschyologen beraten werden. Damit schafft peers. einen geschützten Raum für die Teilnehmenden, der einen freien und urteilslosen Austausch und die Wahrung ihrer Privatsphäre gewährleistet. Mit diesem Konzept hat das Team in „Die Höhle der Löwen“ überzeugt. Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer unterstützen die Gründung mit 400.000 Euro für zusammen 16 Prozent der „peers“-Anteile.

Von dem Konzept ist auch die Barmenia überzeugt, die über die Barmenia Next Strategies GmbH (BNS) an peers. beteiligt ist. „Es ist uns sehr wichtig, dass über mentale Gesundheit offen gesprochen werden kann und dass psychosoziale Unterstützung nicht nur schnell, sondern auch unkompliziert zugänglich ist. Zu beidem leistet peers. einen großen Beitrag. Darum freut uns die Unterstützung der Löwen“, sagt Jan Seidel von der BNS. Auch Steffen Ingignoli, Leiter Alternative Investments bei der Barmenia, betont: „Hier wird ein großes Thema adressiert, das für die Gesellschaft insgesamt relevant ist. Durch Impact-Investments wie peers. erweitern wir unsere ESG-Strategie und wollen den Erfolg messbar machen.“

„Die Höhle der Löwen“ hat alle Erwartungen übertroffen

Für das Gründer-Team ist der Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ ein weiterer wichtiger Schritt. „Die Teilnahme war eine unglaublich aufregende Erfahrung für uns. Es war eine Gelegenheit, unser Unternehmen einem breiten Publikum vorzustellen und potenzielle Investoren von unserer Vision zu überzeugen. Die Erfahrung hat bisher unsere Erwartungen übertroffen. Jetzt müssen wir noch abwarten, was der langfristige Erfolg durch die Ausstrahlung sein wird“, betont Sophie Schürmann.

Direkt nach dem Auftritt haben die Verhandlungen mit den Investoren bzw. ihren Investment Managern begonnen, in denen die Details des Investments nochmal genauer besprochen wurden. „Seit dem Zeitpunkt haben wir bereits sehr viel Unterstützung der jeweiligen Investoren bekommen in ganz unterschiedlichen Bereichen, wie bspw. Vertrieb, Marketing“, so Schürmann.

Kundinnen und Kunden der Barmenia mit einer Krankheitskostenvollversicherung können peers. kostenfrei nutzen

Bild V.l.: Philippe Driessen, Julia Maria Rüttgers, Sophie Schürmann präsentieren mit „peers.“ Psychosoziale Unterstützung in online Gruppenkursen. Sie erhoffen sich ein Investment von 400.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile.

Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle Barmenia Versicherungen