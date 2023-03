basebox erhält 0,5 Mio. € für schnelle und sichere Digitalisierung

Das Software Unternehmen basebox GmbH, gegründet von dem Software-Entwickler Markus Thielen und dem Digitalexperten, René Herzer, hat eine Pre-Seed-Runde von 500.000 Euro abgeschlossen.

Die Finanzierung wurde von der Quidam Beteiligungsgesellschaft und Business Angel Johanna Konrad unterstützt. basebox, mit Sitz im Raum München, wurde im Juli 2022 gegründet, um dazu beizutragen, dass Innovationen in stark regulierten Bereichen schneller und kostengünstiger entwickelt werden können.

Oft unterschätzt: das sichere Daten-Management System

In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Sicherheit und Compliance weiter zugenommen. Unternehmen müssen sich an zunehmend strengere Regeln halten, um sicherzustellen, dass Kundendaten geschützt sind. Gleichzeitig wird die Bedrohung durch Cyber- Angriffe größer.

„Es fehlt nicht an Talent und Expertise, ein innovatives Produkt zu entwickeln, sondern an leistungsfähiger, sicherer und rechtskonformer Infrastruktur, die wenig Zeit und Geld kostet. basebox ist ein fertiges Daten-Management System für Software Entwickler*innen. Auf dieser Grundlage können sich Teams auf ihre Idee und die Innovationsentwicklung konzentrieren“, sagt René Herzer, Gründer von basebox.

Erhöhung von Compliance und Security in kritischen Bereichen

In datensensitiven Sektoren wie Gesundheit, Verwaltung, Verteidigung und Mobilität stößt effiziente Daten-Management Systementwicklung auf komplexe Anforderungen. Entwickler/- innen mussten hier bisher die Wahl zwischen schneller Einsetzbarkeit und hoher Sicherheit treffen. Mit diesem Kompromiss ist es nun vorbei. Mit basebox kann jeder ein sicheres Daten- Management System umsetzen: Selbst gehostet, Rust-basiert und als Off-the-shelf Produkt durch GraphQL API universell einsetzbar.

„Teams haben jetzt die Zeit, das zu tun, was ihr Projekt produktiv voranbringt, denn die Anforderungen an Regulatorik, Sicherheit und Performanz sind bereits implementiert,“ erläutert Markus Thielen, Gründer von basebox. Das Resultat: Mehr Effizienz und Planungssicherheit für Teams, die Software in datensensiblen Sektoren entwickeln.

Zeit und Geld sparen mit basebox

basebox kann innerhalb eines Nachmittags installiert werden, spart Teams bis zu 8 Monate Entwicklungszeit und 300.000 Euro des Projektbudgets ein.

Beta Launch im März 2023

Die erste-Version von basebox wird in Kürze veröffentlicht

Quelle Bild und Text: basebox GmbH