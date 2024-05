Verpasst du diesen Sommer den ultimativen Badespaß?

Hello sunshine! Für alle, die auch im Sommer gerne baden und nach einem anstrengenden Tag nicht in ein heißes Bad, sondern in eine erfrischende Badewanne steigen wollen oder die Badebomben für den Pool nutzen möchten, bietet be routine ganz neu die beiden sprudelnden Badebomben POSITIVE ENERGIE und DEINE AUSZEIT. Beide Badebomben betören jeweils mit fruchtigen und blumigen Duftrichtungen und versprechen dir eine bubbly Auszeit, die die Sinne betört und neue Kraft verleiht.

Die neuen Badeprodukte von be routine sind ab jetzt unter anderem bei dm und Müller sowie im Onlineshop von be routine erhältlich.

POSITIVE ENERGIE BADEBOMBEN

Du hattest einen anstrengenden Tag und brauchst good vibes? Dann sind die be routine Positive Energie Badebomben genau das Richtige für dich. Egal ob in der Badewanne oder im Pool: Der Badezusatz versprüht einen wundervollen Duft nach frischem Pfirsich, Erdbeere sowie belebender Yuzu und wirkt vitalisierend auf deinen Körper. Die Badebomben sind sanft zur Haut und garantieren dir den ultimativen Badespaß.

Inhalt: 6 x 50 g = 300 g

UVP: 4,95 €

Vegan

Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

DEINE AUSZEIT BADEBOMBEN

Nimm dir auch mal Zeit für dich! Genieße Wohlfühlmomente mit den be routine Deine Auszeit Badebomben. Du kannst sie in der Badewanne oder im Pool verwenden: Sie verströmen einen wundervollen Duft nach frischem Granatapfel, exotischer Lychee und Jasmin. Die Badebomben sind angenehm zur Haut und sorgen für sprudelnde Bademomente.

Inhalt: 6 x 50 g = 300 g

Vegan

Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Quelle PR Hermanns GmbH