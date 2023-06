Berater – Leben auf der Überholspur

Der Businesssender wirtschaft tv bringt eine neue Reality-Serie auf den Markt. Die ersten beiden Staffeln werden ab dem 16. Juni zum Streamen auf Amazon Prime Video verfügbar sein. Die Serie begleitet echte Berater in ihrer Berufs- und Lebenswirklichkeit. Alle Branchen sind vertreten: Immobilien, Finanzen, Marketing, Automobil, Fitness. „Ein Konzept wie „BERATER – Leben auf der Überholspur“ hat es so noch nicht gegeben und stellt ein Novum in der deutschen Serienlandschaft dar“, erklärt Produzent Julien Backhaus. Unterhaltung auf hohem Niveau, Spannung und Lernmomente zeichnen dieses Format aus.

Die für Reality typischen Spannungsbögen dürfen natürlich nicht fehlen. Was passiert, wenn ein Millionen-Deal droht zu platzen? Wie führen Berater ihre Teams in Deutschland, wenn sie selbst Meetings in Dubai haben? Wie können Berater Druck auf Banken ausüben, um eine Finanzierung zu sichern? Und wie reagieren Profis, wenn Sanktionen plötzlich Geschäfte torpedieren? Tag und Nacht begleiten Kameras die engagierten Berater in ihren stressigen Jobs und gewähren einen Einblick hinter die Kulissen.

In der Serie haben außerdem prominente Berater Gastauftritte, dazu gehören: Daniel Garofoli, als Dubais Top-Immobilienmakler bekannt aus „Die Geissens“. Roger Rankel, der Sat.1-Experte für Handelsfragen. Dirk Kreuter, nicht erst seit Böhmermanns Sendung Deutschlands bekanntester Verkaufstrainer. Sowie Erfolgsexperte Damian Richter.

Zur Serie

Quelle Bild und Text: wirtschaft tv