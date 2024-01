Bereit machen für den Frühling

JOILS gibt 7 Tipps für einen fitten Start in den Frühling

Der Frühling steht vor der Tür, und JOILS, die Duftmanufaktur aus dem Schwarzwald, präsentiert sieben erfrischende Tipps für einen energiegeladenen Start in die neue Jahreszeit. In einer Zeit, in der die Natur zu neuem Leben erwacht, ist es an der Zeit, auch unseren Körper und Geist zu revitalisieren. Die Tipps von JOILS bieten nicht nur eine Möglichkeit, fit und aktiv zu bleiben, sondern auch das innere Gleichgewicht zu stärken.

Frühjahrsputz für den Körper

Nutzen Sie die Kraft des Frühlings, um sich von Altlasten zu befreien. Eine gesunde Detox-Kur, bestehend aus frischem Obst, Gemüse und viel Wasser, kann Wunder wirken, um Giftstoffe aus dem Körper zu eliminieren und frische Energie freizusetzen.

Generell ist Hydration extrem wichtig: Trinken Sie genug Wasser, um Ihren Körper zu hydratisieren und die Zellen zu unterstützen. Frische Smoothies, ungesüßte Tees und wasserreiche Lebensmittel wie Gurken und Wassermelonen sind ideale Begleiter für eine optimale Hydration.

Aromatisch auf den Frühling vorbereiten

Schaffen Sie eine erfrischende Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Ideal dafür sind die naturreinen Raumsprays von JOILS mit frühlingshaften Aromen. Die Düfte von JOILS sind aus gutem Grund Teil bestimmter Regionen und Destinationen. Für ihre Kompositionen reisten das Gründerpaar Niels und Tina Goyke in ferne Länder – Sri Lanka und Costa Rica, die Amalfi Küste und Bali, Indien und Tirol. Die Raumsprays und Wellnessmischungen aus ätherischen Ölen spiegeln die Einzigartigkeit der jeweiligen Länder und Regionen wider. Da gibt es beispielsweise das Raumspray “AMALFI” mit Orange, Zypresse, Tangerine, Mandarine, Grapefruit. 50ml 14,95 Euro

Wer ganz auf „Nummer sicher gehen möchte“, setzt auf das Spray “SPRING”, das überall in der Wohnung den spritzig-frischen Duft der Grapefruit versprüht. Einmal frisch gelüftet, Raumspray verteilt, und die Sinne werden stimuliert, positive Energie gefördert. Hurra, der Frühling ist da!

(50ml 14,95 Euro)

Gesunde Ernährung in den Fokus nehmen

Setzen Sie bewusst auf frisches Obst, Gemüse und leicht verdauliche Lebensmittel. Frische, saisonale Produkte unterstützen nicht nur die Gesundheit, sondern sorgen auch für eine bunte Vielfalt auf dem Teller. Ein ausgewogener Speiseplan mit Nährstoffen aus verschiedenen Lebensmittelgruppen ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben.

Entspannungstechniken praktizieren

Der Frühling ist die ideale Zeit, um die innere Balance zu finden. Meditation, Yoga oder Atemübungen können dabei helfen, Stress abzubauen, die mentale Klarheit zu fördern und einen harmonischen Einklang von Körper und Geist zu erreichen.

Neue Ziele setzen

Nutzen Sie die positive Energie des Frühlings, um sich neue Ziele zu setzen. Ob beruflich oder persönlich – die belebende Jahreszeit ist ideal, um frischen Wind in Ihr Leben zu bringen. Machen Sie eine Liste von realistischen, erreichbaren Zielen und planen Sie Schritte, um diese umzusetzen. Journaling ist beispielsweise ein kraftvolles Werkzeug, um Ihre Gedanken zu ordnen und Ihre persönliche Entwicklung zu dokumentieren. Das regelmäßige Festhalten von Erfahrungen, Gefühlen und Zielen kann nicht nur die mentale Klarheit fördern, sondern auch dazu beitragen, einen klaren Fokus für den Frühling zu setzen.

JOILS lädt alle ein, den Frühling als Chance zu sehen, sich selbst Gutes zu tun und die wärmere Jahreszeit mit einem gesunden Lebensstil zu begrüßen. Die hier präsentierten Tipps sollen als Inspirationsquelle dienen, um aktiv und mit Schwung in die kommenden Monate zu starten.

Bild: Joils Oele Airspray

Quelle:SPApress