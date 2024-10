Das Leben in vollen Zügen genießen

Im alpinen Hideaway „Bergblick“ im idyllischen Tannheimer Tal

Entspannen in einer Region, in der Berge, Schnee und Ruhe harmonisch miteinander verschmelzen: Das Tannheimer Tal zählt zu den schönsten Hochtälern Europas. Idyllische Landschaften und markante Gipfel, weitläufige Natur und malerische Bergdörfer laden zur Erkundung ein. Massentourismus hat hier keinen Platz. Im Tannheimer Tal findet der Mensch in unberührter Natur neue Energie. Hier kann man den Kopf freibekommen und den Moment bewusst erleben. In traumhafter Alleinlage krönt das Bergblick Hotel & Spa***** dieses entschleunigte Lebensgefühl.

Die Zeit anhalten

Gäste des Bergblick Hotel & Spa***** sollen vor allem eines haben: Zeit. Zeit, am Kamin ein gutes Buch zu lesen, Zeit für Gespräche, Zeit zum Träumen, Zeit für sich und ihre Liebsten. Das SPA im Hotel Bergblick ist ein Refugium, um Kraft zu tanken. Ein großer In- und Outdoor-Panorama-Pool prägt die wohltuende Wellnesslandschaft. Ein anregendes, tiefenreinigendes Kräuterdampfbad nehmen, Schwitzen in der Almsauna mit Panoramablick, in der milden Bio-Sauna durchatmen, die wohlige Infrarot-Zirben-Lounge besuchen – das entspannt und belebt gleichermaßen. Die Soledampfgrotte stärkt die Atemwege.

Das „Bergsee-Tauchbecken“ und die Eisgrotte kühlen nach dem Saunagang. In den Ruheräumen „wiegen“ einen die Wasserbetten in den Schlaf. Das Kosmetikteam setzt auf die hochwertigen Produkte von Team DR. JOSEPH – Hightech Natural Cosmetics für eine neue Generation der Hautpflege. Zwischen dichten Wäldern, hohen Gipfeln und verschneiten Wiesen bringen Gäste des Bergblick Hotel & Spa ihre Gedanken zur Ruhe. Yoga unterstützt darin, zur inneren Mitte zu finden. Hier „versteckt“ sich der Genießer vor Stress und Hektik.

Erlesene Geschmackserlebnisse

Das fünf Sterne Bergblick Hotel & Spa zählt zu den renommierten Gourmetadressen im Herzen des Alpenraums. Das Gourmetrestaurant Grunstube, vom Gault Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet, bietet ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Inspiriert von der Philosophie, dass der Alpenraum eine große kulinarische Speisekammer ist, kreiert das Küchenteam unvergessliche Frischeküche. Die Grunstube im Hotel Bergblick bietet Platz für sieben Tische und ist von Donnerstag bis Samstag geöffnet – ein Kleinod, das Gourmets begeistert.

Hotelgäste, die die Verwöhnpension im Haus genießen, erleben im Hotel-Restaurant täglich wechselnde Menüs, inspiriert von regionalen, saisonalen Köstlichkeiten aus der Natur. Alle Zutaten werden höchst sorgfältig ausgewählt und so beste Qualität und große kulinarische Kompositionen garantiert. Korrespondierende Weine aus dem bestens sortierten Weinkeller des Bergblick perfektionieren die Geschmacksharmonie.

Schneezeit

Draußen glitzert der Schnee. Kilometerlange Loipen, geräumte Winterwanderwege, Skipisten und Rodelbahnen, Natureisflächen zum Eislaufen, unberührte Landschaften zum Schneeschuhwandern – all das liegt vor der Haustür des Bergblick Hotel & Spa in dem schönen Tiroler Hochtal. Nur drei Minuten sind es mit dem Auto zum nächsten Skilift. Der Ski- und Wanderbus hält ab Mitte Dezember direkt vorm Hotel. Mit diesem kommen aktive Wintergäste kostenlos durch das Tal. Zur Ruhe kommen, das ist das Gebot der Stunde – auf Ski oder Schritt für Schritt durch die Winternatur, im Tal oder auf den Berggipfeln. Kein Stress, keine Hektik, kein Termindruck, stattdessen in einer wundervollen Landschaft loslassen: Das ist die Philosophie des Gastgeberteams von Daniel Braun und seinen Mitarbeitern im Bergblick Hotel & Spa*****.

GourmetZeit (bis 19.12.24, Anreise Mi. und Do.)

Leistungen: 2 Übernachtungen, 2 x Frühstücksbuffet, am Mittwoch 4-Gänge-Abendmenü im Restaurant, am Donnerstag exklusives 7-Gänge-Gourmet-Abendmenü im Gourmetrestaurant „Grunstube“, Bergblick-SPA – Preis für 2 Personen.: ab 1.030 Euro

Bild Kuschelige Zeit am Kamin Quelle: Bergblick

Quelle: mk Salzburg