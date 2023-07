Bergdorf Prechtlgut: Neues Luxus-Chalet mit privatem Pool

Großzügige 140 m2 Wohnfläche und ein 14 x 4 Meter großer, privater Infinitypool im Garten: Die neue Pool Luxury Lodge im Bergdorf Prechtlgut ist seit Mai 2023 der exklusive Tipp für den etwas anderen Sommerurlaub mit mehr Privacy, mehr Freiraum, mehr Luxus.

Mit seinen außergewöhnlichen Chalets punktet das Bergdorf Prechtlgut in Wagrain seit Jahren. Dass beim privaten Luxus immer noch ein bisschen mehr geht, beweisen die Betreiber Carina Neumann und Manuel Aster mit der neuen Pool Luxury Lodge. Wer in dem zweistöckigen, 140 m2 großen Chalet eincheckt, kann sich über einen ganzjährig beheizten und ganz exklusiven Outdoor-Infinitypool im Garten freuen. Hier verbringen anspruchsvolle Genießer traumhafte Tage unter der Sonne, nur für sich und „abgehoben“ vom Rest der Welt. Den Alltag loslassen geht auch ganz easy im Panorama Hot Tub auf der Terrasse, in der Wohlfühl-Panoramawanne oder unter der Rainforest Dusche des privaten Wellnessbereichs im Chalet (Spa Award im relax-guide.com). Immer eine Empfehlung: eine Wärmeeinheit in Sauna, Dampf- oder Infrarotkabine – oder open air in den Deckchairs auf einer der zwei großen Sonnenterrassen (25 und 50 m²).

Das Ambiente wie früher mit dem Luxus von heute

Drinnen in der Pool Luxury Lodge schaffen viel Holz und Naturstein ein Ambiente, das die Seele anspricht. Auf den zwei Stockwerken mit je 70 m2 Wohnfläche finden zwei bis sechs Personen Platz. Wohin man schaut gemütliche Ecken zum Niederlassen: ein kuscheliges Sofa vor dem offenen Kamin, eine gesellige Eckbank hinter dem großen Holztisch, eine wildromantische Schlafempore unter dem Dach. Leder, Loden und Leinen sorgen hier überall für Behaglichkeit. Große Panoramafenster und ein Balkon mit Blick in die Berge geben der wunderschönen Natur Raum. Zu den Standards im Bergdorf Prechtlgut gehören außerdem Digital-TV, W-Lan, ein Tiefgaragenplatz und eine E-Ladestation.

Das Frühstück wird ins Chalet geliefert – wie auch alles andere von der Speisekarte des Restaurants Prechtlstadl. Bleibt die eigene Küche kalt, schätzen Chalet-Gäste den gepflegten Service im Restaurant mit gemütlicher Loungeterrasse und Weinstüberl. Das Bergdorf Prechtlgut zählt zu den renommierten Hideaway-Hotels, verbucht 100 Prozent Weiterempfehlungen (6/6 Punkte) auf holidaycheck.at und ausgezeichnete 5/5 Punkte auf tripadvisor.at. www.prechtlgut.at

Ausstattung Pool Luxury Lodge

Innen: 140 m², 2 Stockwerke, für 2–6 Personen, Wohn-Essbereich mit offenem Kamin und Familiensofa, voll ausgestattete Zirbenholzküche mit Herd, Backofen, Geschirrspüler, Weinklimaschrank, großer Wellnessbereich mit Wohlfühl-Panoramawanne, Sauna/Dampfkabine und Infrarot, Rainforest Dusche, 2 DZ, 1 DZ mit Schlafempore für 2 P., separate Bäder in zwei Schlafzimmern, Schlafempore für 2 P. im Wohnbereich.

Außen: Privater Garten mit Infinity Edelstahl Pool 14×4 m (ganzjährig 34°C) mit Liegebereich, 25 m² Terrasse im Obergeschoß, 50 m² Terrasse im Untergeschoss, Hot Tub auf der Terrasse

Bild BERGDORF PRECHTLGUT

Quelle mk Salzburg