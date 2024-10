Bericht: Weidel-Gegner Dirk Spaniel will aus AfD austreten

Ulm (dts Nachrichtenagentur) – Der verkehrspolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Dirk Spaniel, will nach der Ernennung von Alice Weidel zur Spitzenkandidatin aus der AfD austreten. Das sagte er dem Nachrichtenportal T-Online am Samstagabend in Ulm nach der Aufstellungsversammlung der AfD Baden-Württemberg für die Bundestagswahl 2025.

„Jede Partei kriegt die Politiker, die sie verdient“, sagte Spaniel T-Online. „Ich bin erleichtert, nun nicht mehr die parteiinternen Schweinereien gegen mich aus einer Parteiräson hinnehmen zu müssen. Soll die AfD ruhig diesen Weg gehen. Es ist nicht mehr lange meiner.“

Spaniel gilt als erbitterter und langjähriger Gegner von AfD-Chefin Alice Weidel im Landesverband Baden-Württemberg. Weidel wurde in Ulm mit 86,5 Prozent Zustimmung auf Platz 1 der Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Zahlreiche ihrer Unterstützer erhielten aussichtsreiche Listenplätze. Spaniel hingegen scheiterte mit nur 26,9 Prozent Zustimmung mit einer Bewerbung um Listenplatz 5.



Foto: Dirk Spaniel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

