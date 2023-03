Bernd Kiesewetter entlarvt Coaching-Lügen

Trotz aktueller Verunsicherung den Durchblick in der „Coaching-Bubble“ behalten – Berliner Coaching-Urgestein entlarvt die großen Coaching-Lügen und hilft, die richtige Hilfe zu finden

Mit über 30 Jahren Berufserfahrung ist Bernd Kiesewetter Berlins Erfolgscoach Nummer 1 und länger im Geschäft als das Wort Coach im deutschen Sprachgebrauch. Schon lange sieht er die vielen selbst ernannten Business-Coaches mit ihren Mindset-Luftblasen und Abzockmethoden mit großer Sorge. Gerade durch die sozialen Medien bekommen Quacksalber gefährliche Reichweiten und können Menschen, die wirklich Anleitung und Hilfe brauchen, mit ihren Bauernfänger-Methoden richtig gefährlich werden. Mit seinem Buch „Coaching-Lügen? Wie du zwischen Phrasen und echten Inhalten unterscheidest“ gibt Kiesewetter wichtige Tipps gegen die allgemeine Verunsicherung und bietet Hilfestellung bei der Suche nach dem richtigen Coach. In einer Zeit, in der sich ein großer Teil der Geschäftswelt in Deutschland täglich neu erfinden muss, um zu überleben, sind Consulting, Coaching, Training und Mentoring probate Mittel, Krisen nicht nur zu überstehen, sondern vielleicht sogar als Gewinner daraus hervorzugehen.

In seinem dritten Buch „Coaching-Lügen? Wie du zwischen Phrasen und echten Inhalten unterscheidest“, das im Maximum Verlag erschienen ist, räumt Kiesewetter mit all den Phrasen auf, die man in letzter Zeit gehäuft in den sozialen Netzwerken präsentiert bekommt. Er sagt jedoch nicht nur, dass eben nicht alles eine Frage des Mindsets ist oder dann eben nicht alles möglich ist, er erklärt vielmehr, wie man Marketing von echten Inhalten unterscheidet. Ein kritischer Blick auf das eigene Tun von einem der Coaching-Pioniere in Deutschland, ein Ratgeber für alle, die Hilfe suchen und nicht auf hohles Geschwätz hereinfallen wollen.

„Die Anforderungen sind für jeden einzelnen Handwerksbetrieb, Händler, Produzenten und Dienstleister so groß geworden, dass Resilienz und Klarheit die wichtigsten Themen geworden sind. Denn auch wenn die Unternehmerpersönlichkeiten Schwierigkeiten gewohnt sind, so hinterlassen die Anforderungen heute größere Spuren denn je und schlagen sich auch auf die persönlichen und privaten Bereiche nieder. Das Einkommen in Gefahr, die Finanzen im Abwärtstrend oder gar in Schieflage, die Freude schwindet, Gesundheit leidet“, beschreibt Kiesewetter die aktuelle Lage.

„Um sich neu zu orientieren, ist es dringend notwendig, sich Klarheit zu verschaffen. Klarheit über die Ist-Situation und die Rahmenbedingungen, aber auch Klarheit über die Möglichkeiten der Gegenwart und Zukunft sowie über die eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse. Die Grundlage dafür ist aber eine gewisse Gesundheit und Stärke im mentalen und emotionalen Bereich, die in den heutigen Zeiten ohne Unterstützung von außen kaum möglich ist.“

Beratung, Training oder Coaching sind wichtiger denn je, je individueller und persönlicher, desto besser. Es gibt jedoch viele selbst ernannte Coaches, die leider nicht helfen, sondern im Gegenteil großen Schaden anrichten können. Darum ist es essenziell, die Spreu vom Weizen zu trennen.

„Die Unternehmer des Landes brauchen und verdienen ordentliche Unterstützung. Sie sind der Motor der Wirtschaft. Sie sind das Fundament der Republik in Sachen Steuereinnahmen, Arbeits- und Ausbildungsplätze. Sie dürfen sich nicht von den schwarzen Schafen davon abhalten lassen, sich Unterstützung zu holen. Aber Sie müssen genau prüfen, mit wem Sie sich einlassen.

Echte Referenzen, die Vita des Beraters und wirklich persönlich geführte Gespräche geben einen guten Eindruck, ob Sie sich auf ein Luftblasenmarketing oder auf echte Unterstützung einstellen können. Hören Sie ruhig auf Ihr Gefühl, denn letztlich muss auch die Chemie stimmen, wenn Sie mit jemandem zusammenarbeiten“, erklärt Kiesewetter weiter.

Lebenserfahrung mit Höhen und Tiefen

Bernd Kiesewetter ist Unternehmer, Erfolgscoach und Berliner mit Leib und Seele. Schon mit 18 machte er sich selbständig und begleitete erfolgreich eine Reihe von Firmen, unter anderem in den Branchen Automobile, Bau, Büroservice, Callcenter, Finanzdienstleistungen, Handel, Immobilien, Mode, Spedition und Werbung. Zeitweise führte er bis zu sieben Unternehmen mit über 150 Mitarbeitern zeitgleich. Als Berlins Erfolgscoach Nr. 1 begleitet er Selbständige, Unternehmer und Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft auf ihrem Weg des Erfolges und brachte Spitzensportler bis zum Weltmeistertitel. Aber auch für alle anderen, die ihr Leben umkrempeln und glücklich werden wollen, hat er ein offenes Ohr.

Doch der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder mit großer Leidenschaft für den Familienhund, die Katze und seinen Ruhepol, die Pferde, kennt auch die dunklen Seiten des Erfolgs: mit 30 pleite, mit 40 kokainabhängig und alkoholsüchtig und durch einen schweren Sportunfall auf eine harte Probe gestellt, stand er vor den Trümmern seines Lebens. Seitdem hat Bernd Kiesewetter eine Mission und motiviert die Menschen, Verantwortung zu übernehmen – im Business, im Sport, im Alltag. Er lebt konsequent nach seinen Werten. Bernd Kiesewetter ist ein Mensch mit vielen Facetten. Geradeaus, direkt und ehrlich.