BERNINA lanciert die B 790 PRO – für noch mehr Freude am Nähen

Entwickelt für noch mehr Freude am Nähen: die neue BERNINA 790 PRO

Joy of Pro! Unter diesem Titel lanciert der Schweizer Hersteller BERNINA ein neues Topmodell, die B 790 PRO, und ändert gleichzeitig das Erscheinungsbild der Marke. Mit Laser, WiFi und weiteren innovativen Funktionen sorgt die B 790 PRO dafür, dass das Nähen, Sticken und Quilten noch mehr Freude macht​.

Ein Klick auf eine Taste am Nähmaschinenkopf, und automatisch wird der Nähfaden durch das Öhr der Nadel eingefädelt. Was vorher Zeit und Geschick brauchte, ist per Fingerdruck erledigt. Diese Vereinfachung der Bedienung ist typisch für die B 790 PRO. Bei der Entwicklung des neuen Produktes am BERNINA Hauptsitz in Steckborn, Schweiz, stand das Erlebnis der Kundinnen und Kunden im Fokus. Diese sollen sich beim Nähen, Sticken und Quilten mit der B 790 PRO ganz auf das Verwirklichen ihrer Gestaltungsideen konzentrieren können – und jederzeit hochpräzise, perfekte Ergebnisse erzielen.

Passend dazu die Kampagne, welche den Launch der B 790 PRO begleitet: Das Marketing-Team von BERNINA hat dazu den visuellen Auftritt der Marke überarbeitet. Der neue Look ist bunt, geradlinig, grosszügig. Über allem steht der Begriff Joy. «Wir stellen die Freude am Gestalten und die Beziehung der Nähfans zu BERNINA ins Zentrum», sagt Claudia Staber, Leiterin der Abteilung International Marketing bei der BERNINA International AG. «Kundinnen und Kunden dürfen BERNINA als Kreativ-Welt erleben, in der Träume wahr werden.» Die BERNINA 790 PRO ist in dieser Welt ein Werkzeug, das als technisches Spitzenprodukt mit Schweizer Innovationen die präzise, zuverlässige Umsetzung dieser Träume erlaubt.

Die neue Dimension des Nähens, Quiltens und Stickens

Eine dieser Innovationen ist ein Laser, der den genauen Einstichpunkt der Nadel auf dem Stoff anzeigt und damit ein punktgenaues Nähen und Sticken ermöglicht. Eine andere Neuheit ist die stitchprecision²-Technologie. Sie ermöglicht überragende Stichqualität bei einer bis zu 33% höheren Stickgeschwindigkeit. Weitere einzigartige Funktionen lassen sich über den Touchscreen erreichen, beispielsweise: 4-Punkt-Plazierung mit Morphing: Diese neue Funktion ermöglicht die genaue Platzierung eines Stickdesigns auf einem Projekt und das Anpassen des Motivs an eine Form.

WiFi: Die B 790 PRO kann drahtlos mit der BERNINA Sticksoftware 9 kommunizieren. Wer Stickdesigns in der Software am PC erstellt oder bearbeitet, kann diese direkt an die Maschine senden – oder umgekehrt. Ausserdem kann ein laufender Stickvorgang dank der neuen BERNINA Stitchout App bequem auf einem Smartphone überwacht werden. Die B 790 PRO verbindet sich mit der App und zeigt den Status der Stickerei aus der Ferne an. Bei Fadenwechsel oder Fadenriss oder wenn das Design fertig ausgestickt ist, verschickt die App eine Benachrichtigung.

Stichdesigner: Ein Nähstich in der Form der Lieblingsblume? Solche Ideen lassen sich mit dem Stichdesigner leicht realisieren. Die Wunschmotive werden auf dem Touchscreen gezeichnet und mit einem Klick in Zierstiche umgewandelt.

Funktionsvielfalt und Bedienkomfort

Die B 790 PRO glänzt nicht nur mit einem grossen Funktionsumfang, sondern setzt neue Massstäbe auch in punkto Bedienkomfort. Über den ergonomisch platzierten 7-Zoll-Touchscreen hat man bequem und intuitiv Zugang zu Stichen, Stichmustern, Alphabeten und Stickmotiven. Mehr als 2000 Stiche und 500 Stickmotive lassen sich anwählen, spiegeln, drehen, kombinieren und auf vielfältige Art weiter formatieren. Damit der Überblick nicht verloren geht, verfügt die Maschine über klar strukturierte Bedienungsmenüs und eine Onboard-Tutorialfunktion, die alle wesentlichen Funktionen in Animationen erklärt. Wer unsicher ist, welches der passende Stich und welches die richtige Einstellung für ein bestimmtes Projekt ist, kann sich von der B 790 PRO beraten lassen. Über ein Schneiderpuppen-Symbol gelangt man zum BERNINA Nähberater, der in fast allen Nähfragen Rat weiss.

Die B 790 PRO ist ab sofort im Fachhandel in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz erhältlich.

Bild Entwickelt am Hauptsitz von BERNINA in Steckborn (Schweiz): die BERNINA 790 PRO

Quelle BERNINA International AG